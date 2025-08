Jugó más de 400 partidos en España y aseguró que Lamine Yamal no alcanzará a Messi y Cristiano Ronaldo: “No lo volveremos a ver”

Lamine Yamal es la figura emergente del mundo fútbol, con apenas 18 años demuestra su nivel cada vez que sale a la cancha y ya tiene un interesante palmarés que lo respalda, incluyendo una Eurocopa, dos títulos de LALIGA y más de 100 partidos con el Barcelona. Números que lo proyectan para superar lo hecho en el deporte incluso por jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, más allá de lo que digan los números, mantenerse dos décadas en lo más alto del deporte mundial es lo más difícil. Y así lo cree Saúl Ñíguez, quien no ve posible que Lamine Yamal pueda emular lo hecho por los dos máximos goleadores en la historia del fútbol.

Con más de 400 partidos en Atlético de Madrid, Saúl enfrentó en reiteradas ocasiones tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo y si bien destacó a Yamal, fue sincero y reconoció que no cree que alcance ese nivel. “Hay que dejar que juegue, está recibiendo mucha presión porque su nivel es muy alto. No volveremos a ver a alguien conseguir lo que han conseguido Cristiano Ronaldo y Messi“, declaró ante COPE.

Y es que Yamal ya tiene 106 partidos, 25 goles, 34 asistencias y cuatro títulos con el Barcelona, más 21 partidos, 6 goles y una Eurocopa con la selección. Pero claro, tendrá que mantener esos números e incluso incrementarlos por los próximos quince, veinte años, si quiere entrar en la conversación con Messi y Cristiano.

Saúl también apuntó contra Joao Félix

En su llegada a Brasil para jugar con el Flamengo, Saúl no se guardó nada y también apuntó contra Joao Félix, el quinto fichaje más alto en la historia del fútbol. Al Atlético de Madrid le costó más de 125 millones de euros, pero el luso nunca estuvo a la altura de lo que se esperaba, deambuló por Barcelona, Chelsea, Milan y finalmente recaló en Arabia Saudita.

“El fútbol es del equipo. Tiene todas las cualidades para ser un jugador increíble, pero por muy bueno que seas, si no trabajas, no vale”, le comentó Saúl al Partidazo de COPE. “Escuché una frase de Paco Jémez que decía que el talento sin trabajo no es nada… Muchos hemos intentado ayudar a Joao, pero si uno no quiere…”, completó con crudeza.