El Atlético de Madrid venció 2 a 1 al Inter de Milán por la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026, en lo que fue la segunda victoria más importante de la temporada, por detrás, claramente, del 5 a 2 al Real Madrid. Y en ambos triunfos, Julián Alvarez tuvo un rol clave, dado que el merengue le anotó dos y contra el Nerazzurro marcó el camino con el 1 a 0 en el primer tiempo.

De esta manera, el delantero de la Selección Argentina acumula 10 tantos en 17 presentaciones en lo que va del segundo semestre del año. En cuanto a estadísticas, no está nada mal, pero a la mirada de los medios de comunicación de España, la producción y nivel de la Araña, no es suficiente.

Por eso, las críticas que se pudieron leer entre líneas en varios portales del país ibérico, sobre el rendimiento de Julián Alvarez frente al Inter de Milán en el Estadio Metropolitano este miércoles 27 de noviembre: ”Muy vivo en el área para aprovechar un balón suelto y adelantar al Atlético. Gol de nueve. No obstante, se le ve impreciso en las últimas acciones, pero es un gusto verlo trabajar”, publicó el Diario Marca.

En ese mismo sentido, agregó: ”No tiene problemas en remangarse y ser el primer defensor. En la segunda parte no paró de trabajar. No le salen las cosas en ataque, pero es un lujo tener una estrella con ese compromiso. A pesar de no estar fino, sigue haciendo goles de Champions. Nota 6”.

Por su parte, el Diario AS describió: ”La primera que tuvo Julián Alvarez fue para adentro. Lo que se le pide y acostumbra a hacer en Champions. Más solo arriba, con un equipo reforzado en el medio, intentó liderar la presión y ayudar en defensa. La entrada de Sorloth y Griezmann cargó el área y cayó a banda izquierda para intentar encontrarse su espacio de peligro. No está en un momento de fluidez con balón”.

El Desmarque: ”Julián Álvarez (6): volvió a marcar, pero volvió a dejar sensaciones algo grises. Parece que le falta algo de chispa, tanto en los controles como en los pases. Le vendría muy bien al Atleti una marcha más del argentino”.

Publicidad

Publicidad

Mundo Deportivo: ”JULIÁN ALVAREZ | Oportuno. Tuvo una ocasión de gol, siguiendo el balón tras un rechace, y fue para dentro”.

ver también Histórico de la Premier League descarga contra Alejandro Garnacho: ”Me cae mal”

ver también Es viral: el pronóstico de casi 15 años que da a la Selección Argentina campeón del Mundo en 2026

El déficit de Julián Alvarez en condición de visitante

El exdelantero de River no se siente cómodo fuera del Estadio Metropolitano. Como local, ya lleva 9 anotaciones en el vigente curso y solo una de visita, que fue en la primera jornada de LaLiga contra el Espanyol en Cornellá.

En síntesis

Julián Alvarez marcó el 1 a 0 para la victoria 2 a 1 del Atlético de Madrid contra el Inter de Milán .

marcó el para la victoria del contra el . El delantero argentino suma 10 goles en 17 presentaciones en la segunda mitad del año.

en en la segunda mitad del año. Álvarez registra 9 anotaciones como local en el Estadio Metropolitano y solo una de visitante.

Publicidad