La mala racha que cortó Julián Alvarez con su gol vs. PSV por Champions League

La victoria del Atlético de Madrid sobre el PSV en el Philips Stadion de la ciudad de Eindhoven este martes 9 de diciembre por la sexta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026, no fue una más ni para el conjunto que comanda Diego Simeone ni para, puntualmente, Julián Alvarez.

Por empezar, fueron los primeros tres puntos que el Colchonero consiguió fuera de casa por el certamen continental en lo que va del presente curso. De esta manera ya acumula 12 unidades y pelea seriamente por uno de los ocho lugares de la clasificación de la primera instancia que otorga pases directos para los Octavos de Final.

Pero además, el tanto que marcó Julián Alvarez para lo que fue el transitorio 1 a 1 (con pase de Alexander Sorloth, en una secuencia en la que la Araña solo debió empujarla) le permitió cortar con una racha que lo estaba exponiendo de modo tal, que recibió críticas tanto de los hinchas del elenco rojiblanco como de la dirigencia (el presidente Enrique Cerezo dijo que no estaba en ”la línea que tiene que estar”).

De esta manera, el delantero de la Selección Argentina cortó con una sequía de casi cuatro meses sin anotar fuera del Estadio Metropolitano. La última vez fue en la primera fecha de LaLiga, en la derrota 2 a 1 con el RCD Espanyol en el Estadio de Cornellá el 17 de agosto. Desde entonces disputó 9 encuentros de visitante, siendo el último, el mencionado con PSV.

Por otro lado, vale remarcar que las estadísticas de Julián Alvarez en la vigente campaña, en general, no están nada mal. En 21 presencias (con las que acumula 1638 minutos, lo que equivalen a casi 18 partidos completos) anotó 11 goles y asentó 4 asistencias. Es decir, produjo 15 anotaciones entre tantos propios y pases gol.

Julián Alvarez manifestó su felicidad por su gol y por la victoria del Atlético de Madrid fuera de casa en Champions League

“Contento en lo personal, pero sobre todo por los tres puntos para el equipo. Sabemos lo difícil que es esta competición y tenemos que seguir sumando”, expresó Julián Alvarez luego del encuentro que el Atleti ganó por 3 a 2 al PSV Eindhoven.

Asimismo, reconoció el valor que tiene para el equipo los tres puntos cosechados: “Estamos muy contentos, lo necesitábamos después de las derrotas. Sabíamos que no iba a ser fácil, ellos juegan bien, habían ganado muchos partidos. Sabíamos que iba a costar, pero hicimos un gran partido”.

En síntesis

Julián Alvarez cortó una sequía de cuatro meses sin anotar de visitante ante PSV .

cortó una sequía de sin anotar de visitante ante . Atlético de Madrid venció 3-2 en Eindhoven el 9 de diciembre por Champions League .

venció en el por . El argentino suma 11 goles y 4 asistencias en 21 partidos de la temporada.

