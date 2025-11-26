Este martes 25 de noviembre la FIFA, mediante sus vías de comunicación, brindó especificaciones sobre cómo será el sorteo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la ciudad de Washington D. C.

De las reglas publicadas en su sitio web oficial, se destaca que los equipos procedentes del Repechaje de la UEFA y del Torneo Clasificatorio Intercontinental irán todos al Bombo 4 y que España y Argentina, primero y segundo de Ranking FIFA, respectivamente, en caso de que ganen sus grupos, irán en llaves enfrentadas.

Es decir, los elencos comandados por Lionel Scaloni y Luis De La Fuente solo podrían cruzarse en una hipotética Final (fijada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey). Lo mismo aplicará la organización con Francia e Inglaterra, tercero y cuarto de dicha clasificación, todo en pos de que la competencia sea lo más equitativa posible.

En este contexto, en las últimas horas trascendió un tuit que al leerlo realmente impresiona, tanto por su contenido como por la fecha de publicación. Resulta que el usuario @actuallyimthe de la red social que hoy se llama X, escribió a las 20:28 de Europa Central el 11 de julio de 2021 que ”Argentina acaba de vencer a España en la final del Mundial de 2026, por 3-2”.

Tal comentario llamó la atención, puesto que, lógicamente, para ese entonces ni se especulaba con que tanto España -que igual era la vigente campeona mundial por haberle ganado la Final a Países Bajos en Sudáfrica 2010- como Argentina llegaran como las dos principales candidatas. Y mucho menos se esperaba que la FIFA aclarara que solo podrían enfrentarse en caso de que ambos llegaran a la última instancia como primeros de sus zonas.

Argentina y España esperan confirmaciones para jugar la Finalissima

La Selección Argentina y España aguardan novedades por parte de UEFA y Conmebol para saber la fecha y la sede en la que se jugará la Finalissima. De momento, circuló que se disputaría el 27 o el 28 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, Qatar. No obstante, tanto Rafael Louzán -presidente de la RFEF- como Alejandro Domínguez, no dieron precisiones ni del día ni del estadio en el que sería el encuentro.

