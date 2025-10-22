Es tendencia:
Klopp lo fichó para Liverpool, pasó más de 500 días sin jugar y volvió tras superar una lesión que casi pone fin a su carrera

Estuvo al borde del retiro y el fin de semana volvió a calzarse los botines y jugar un partido oficial.

Por Germán Celsan

Un fichaje de Klopp en Liverpool volvió a jugar tras 500 días
© X/LiverpoolUpdatesUn fichaje de Klopp en Liverpool volvió a jugar tras 500 días

El fútbol es un deporte fantástico, el sueño de millones de chicos, pero que solo unos cuantos logran cumplir. Pero el llegar a ser profesional no lo es todo, luego cada uno tiene que enfrentar sus propios desafíos, y puede que no haya muchos que hayan tenido un desafío mayor que el de un ex Liverpool, que a sus 25 años logró volver a las canchas tras más de 500 días fuera por lesión.

Se trata del turco Ozan Kabak, quien en 2021 vistió la camiseta de los Reds por primera vez, tras llegar en el mercado de enero desde el Schalke 04 en medio de una epidemia de lesiones en la zaga central del equipo por entonces dirigido por Jürgen Klopp. En aquel momento, Kabak tenía 21 años y llegó a jugar 13 partidos con el club inglés antes de terminar su cesión seis meses después.

Sin embargo, luego de ese punto alto en la carrera del defensor central turco, llegó el momento más bajo: en junio del 2024 sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla. Una lesión que lo dejó fuera por unos eternos 16 meses, para un total de 502 días.

Kabak pasó más de 500 fuera de las canchas por una lesión de ligamentos. (Getty)

Kabak pasó más de 500 fuera de las canchas por una lesión de ligamentos. (Getty)

El pasado domingo, Kabak volvió a calzarse los botines, ponerse los cortos y la camiseta del Hoffenheim para regresar en la Bundesliga. Fueron apenas cuatro minutos vs. FC St. Pauli, pero la emoción de volver a jugar tras tanto tiempo fuera lo significó todo y así lo hizo saber con un posteo en su cuenta personal de Instagram.

El emotivo mensaje de Kabak tras su regreso

“502 días después… Es difícil poner en palabras lo que ha pasado en todo este tiempo. Desde que me lesioné ha habido altos y bajos, tanto mental como físicamente”, relató Kabak. “Juego al fútbol desde que tengo memoria, es todo lo que he conocido. Ser incapaz de jugar me ha dado tiempo para reflexionar sobre cuánto realmente amo este juego y el privilegio que significa jugarlo de forma profesional.”

El emotivo mensaje de Kabak tras su regreso al fútbol. (IG/OzanKabak4)

El emotivo mensaje de Kabak tras su regreso al fútbol. (IG/OzanKabak4)

“Mi recuperación no fue una línea recta, tuvo incontables visitas al hospital, el manejo de las expectativas, mantenerme resiliente e, incluso, lidiar con las dudas propias. Los que han atravesado esto, me entenderán”, continuó. Y cerró diciendo: “Agradezco poder volver a jugar y ser un jugador más fuerte y maduro, estar listo para darlo todo nuevamente en cancha junto a mis compañeros. Gracias a mi familia, doctores, club y amigos, por estar junto a mí cuando más importaba y por el apoyo constante.”

Ahora su objetivo será volver a estar al 100% y, con algo de suerte, volver a la convocatoria de la Selección de Turquía, con la cual tiene 26 internacionalidades, pensando en la posibilidad de clasificar al Mundial 2026.

