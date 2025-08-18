Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Europeo

Kylian Mbappé, polémico: eligió a los cinco mejores futbolistas con los que jugó y no nombró a ninguno de Real Madrid

El destacado delantero francés omitió a sus actuales compañeros en una entrevista con la prensa de su país.

Por Germán Celsan

Kylian Mbappé, jugador de Real Madrid.
© GettyKylian Mbappé, jugador de Real Madrid.

Meses atrás, el medio francés BeIN Sports compartió una charla que realizaron en exclusiva con Kylian Mbappé, y entre las preguntas que respondió el astro francés llamó la atención aquella en que contestó cuáles son los cinco mejores jugadores con los que le ha tocado compartir equipo. En su respuesta, omitió a cualquiera de sus actuales compañeros, y eso incluye a figuras como Vinícius o Bellingham.

“He jugado con grandes jugadores como Lionel Messi, Neymar, [Antoine] Griezmann, [Paul] Pogba, [Karim] Benzema…”, inició Mbappé. Sin nombrar a sus compañeros, también destacó que le hubiera gustado compartir equipo con su ídolo: Cristiano Ronaldo. “Hubiera sido divertido, pero ahora parece algo bastante difícil. Tuve la suerte de enfrentarlo, es una leyenda del deporte”, expresó.

No hay dudas de que con Messi y Neymar conformó un extraordinario tridente durante un par de temporadas en París, aunque no lograron la Champions League, el título que viene siendo esquivo para Mbappé. Por su parte, con Benzema, Griezmann y Pogba la conexión viene desde la Selección de Francia. De hecho, con los últimos dos conquistó el Mundial 2018.

Real Madrid, el club en el que Mbappé quería jugar sí o sí

A pesar de no nombrar a sus compañeros, Kylian sí habló sobre el Real Madrid: “Ahora estoy en el club más grande del mundo, el único club por el que hubiera dejado el PSG. Si no hubiera surgido esta posibilidad, me hubiera quedado en PSG toda mi vida”, aseguró.

“Mi sueño ahora es ganar trofeos con mi equipo, no distinciones individuales. ¿Qué gran título me queda ganar? La Champions League, y estoy en el mejor club del mundo para lograrla”, completó en su diálogo con el medio.

Publicidad
La decisión de Cuti Romero en Tottenham tras no ser vendido a Atlético de Madrid en este mercado de pases

ver también

La decisión de Cuti Romero en Tottenham tras no ser vendido a Atlético de Madrid en este mercado de pases

Es senegalés e hincha de Boca, tiene 33 hermanos y sueña con conquistar el mundo del boxeo mientras vende en la calle: “Falta poco”

ver también

Es senegalés e hincha de Boca, tiene 33 hermanos y sueña con conquistar el mundo del boxeo mientras vende en la calle: “Falta poco”

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

River es Driussi, Galoppo y 9 más

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Con Boca y River en la Libertadores, así está la tabla anual tras la fecha 5
Fútbol Argentino

Con Boca y River en la Libertadores, así está la tabla anual tras la fecha 5

De qué equipo son hinchas los integrantes del jurado de La Voz Argentina 2025
Offside

De qué equipo son hinchas los integrantes del jurado de La Voz Argentina 2025

Pese al duro momento de Alpine, Franco Colapinto podría ser parte de una insólita e histórica marca en la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Pese al duro momento de Alpine, Franco Colapinto podría ser parte de una insólita e histórica marca en la Fórmula 1

Enzo Fernández destacó a Cuti Romero y Virgil van Dijk como los mejores centrales del mundo
Selección Argentina

Enzo Fernández destacó a Cuti Romero y Virgil van Dijk como los mejores centrales del mundo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo