Kylian Mbappé, polémico: eligió a los cinco mejores futbolistas con los que jugó y no nombró a ninguno de Real Madrid

Meses atrás, el medio francés BeIN Sports compartió una charla que realizaron en exclusiva con Kylian Mbappé, y entre las preguntas que respondió el astro francés llamó la atención aquella en que contestó cuáles son los cinco mejores jugadores con los que le ha tocado compartir equipo. En su respuesta, omitió a cualquiera de sus actuales compañeros, y eso incluye a figuras como Vinícius o Bellingham.

“He jugado con grandes jugadores como Lionel Messi, Neymar, [Antoine] Griezmann, [Paul] Pogba, [Karim] Benzema…”, inició Mbappé. Sin nombrar a sus compañeros, también destacó que le hubiera gustado compartir equipo con su ídolo: Cristiano Ronaldo. “Hubiera sido divertido, pero ahora parece algo bastante difícil. Tuve la suerte de enfrentarlo, es una leyenda del deporte”, expresó.

No hay dudas de que con Messi y Neymar conformó un extraordinario tridente durante un par de temporadas en París, aunque no lograron la Champions League, el título que viene siendo esquivo para Mbappé. Por su parte, con Benzema, Griezmann y Pogba la conexión viene desde la Selección de Francia. De hecho, con los últimos dos conquistó el Mundial 2018.

Real Madrid, el club en el que Mbappé quería jugar sí o sí

A pesar de no nombrar a sus compañeros, Kylian sí habló sobre el Real Madrid: “Ahora estoy en el club más grande del mundo, el único club por el que hubiera dejado el PSG. Si no hubiera surgido esta posibilidad, me hubiera quedado en PSG toda mi vida”, aseguró.

“Mi sueño ahora es ganar trofeos con mi equipo, no distinciones individuales. ¿Qué gran título me queda ganar? La Champions League, y estoy en el mejor club del mundo para lograrla”, completó en su diálogo con el medio.

