La ausencia de Matías Soulé en la Selección Argentina es la más injustificada de los últimos tiempos

Matías Soulé volvió a ser la gran figura de la Roma en este avance hacia los primeros puestos de la Serie A de Italia. Pero es también la gran ausencia de las últimas listas de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. ¿Por qué no lo convoca? ¿Qué rumores hay alrededor de su ausencia? ¿Qué sucede con su gran rendimiento?

La ausencia más injustificada de los últimos tiempos en la Albiceleste es la de Soulé. Es un futbolista que la viene rompiendo y que puede otorgar grandes alternativas, con ese repertorio que se necesita para ser un atacante espectacular de la Selección Argentina.

Hoy, su posición está siendo ocupada por Lionel Messi cuando está presente, pero muchas veces recae en Giuliano Simeone, futbolista que juega por la banda derecha pero al que Soulé supera por bastante, principalmente en torno a la definición, las asistencias y el último pase que otorga. Sus rendimientos vienen siendo espectaculares.

Este fin de semana, Soulé volvió a marcar y también a asistir para que su equipo le dé vuelta el partido a la Fiorentina. En los últimos 15 duelos de Roma, participó de 11 goles diferentes, por ejemplo, con asistencias ante Atalanta, Milan y Lazio. También con goles importantes frente a Lazio.

Al mismo tiempo, Soulé es uno de los grandes goleadores de los últimos tiempos en Italia desde afuera del área. Un jugador con una pegada magistral y con una capacidad que puede aportar mucho, no solamente en ataque, sino también en defensa, porque es uno de los jugadores que más kilómetros recorren por partido en la Roma.

Por todo esto, su ausencia en la Selección Argentina es rara. No hay declaraciones públicas de Scaloni al respecto y algunos deslizaron que haber salido por la patria potestad de Vélez, de forma polémica, pudo haber disgustado a la AFA y generado este escenario. Sin embargo, esta información no es real. Si no, el mencionado Simeone tampoco tendría que estar en la Albiceleste, ya que se fue de la misma manera.

Uno debe pensar, entonces, que la ausencia de Soulé se explica en que no es del gusto del entrenador pese a que sigue creciendo y nutriéndose de un compatriota como Paulo Dybala. Para algunos, es similar a Ángel Di María, pero aporta una polifuncionalidad de la cual es fanático el cuerpo técnico de Scaloni. Entonces, su ausencia es inentendible desde el punto de vista futbolístico.

