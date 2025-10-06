Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

La ausencia de Matías Soulé en la Selección Argentina es la más injustificada de los últimos tiempos

Pese a ser una de las grandes figuras de la Roma y a contar con excelentes recursos, el futbolista argentino no es convocado por Scaloni.

Por Julián Giacobbe

Matías Soulé con la camiseta de la Roma.
© GettyMatías Soulé con la camiseta de la Roma.

Matías Soulé volvió a ser la gran figura de la Roma en este avance hacia los primeros puestos de la Serie A de Italia. Pero es también la gran ausencia de las últimas listas de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. ¿Por qué no lo convoca? ¿Qué rumores hay alrededor de su ausencia? ¿Qué sucede con su gran rendimiento?

La ausencia más injustificada de los últimos tiempos en la Albiceleste es la de Soulé. Es un futbolista que la viene rompiendo y que puede otorgar grandes alternativas, con ese repertorio que se necesita para ser un atacante espectacular de la Selección Argentina.

Hoy, su posición está siendo ocupada por Lionel Messi cuando está presente, pero muchas veces recae en Giuliano Simeone, futbolista que juega por la banda derecha pero al que Soulé supera por bastante, principalmente en torno a la definición, las asistencias y el último pase que otorga. Sus rendimientos vienen siendo espectaculares.

Este fin de semana, Soulé volvió a marcar y también a asistir para que su equipo le dé vuelta el partido a la Fiorentina. En los últimos 15 duelos de Roma, participó de 11 goles diferentes, por ejemplo, con asistencias ante Atalanta, Milan y Lazio. También con goles importantes frente a Lazio.

Al mismo tiempo, Soulé es uno de los grandes goleadores de los últimos tiempos en Italia desde afuera del área. Un jugador con una pegada magistral y con una capacidad que puede aportar mucho, no solamente en ataque, sino también en defensa, porque es uno de los jugadores que más kilómetros recorren por partido en la Roma.

Por todo esto, su ausencia en la Selección Argentina es rara. No hay declaraciones públicas de Scaloni al respecto y algunos deslizaron que haber salido por la patria potestad de Vélez, de forma polémica, pudo haber disgustado a la AFA y generado este escenario. Sin embargo, esta información no es real. Si no, el mencionado Simeone tampoco tendría que estar en la Albiceleste, ya que se fue de la misma manera.

Publicidad

Uno debe pensar, entonces, que la ausencia de Soulé se explica en que no es del gusto del entrenador pese a que sigue creciendo y nutriéndose de un compatriota como Paulo Dybala. Para algunos, es similar a Ángel Di María, pero aporta una polifuncionalidad de la cual es fanático el cuerpo técnico de Scaloni. Entonces, su ausencia es inentendible desde el punto de vista futbolístico.

Julián Álvarez eligió a sus jugadores preferidos: qué facetas destacó de Messi y quién es el jugador con “más aura”

ver también

Julián Álvarez eligió a sus jugadores preferidos: qué facetas destacó de Messi y quién es el jugador con “más aura”

Superó el cáncer por segunda vez, volvió a jugar después de 8 meses y emocionó a todos: “El humor negro me ayudó”

ver también

Superó el cáncer por segunda vez, volvió a jugar después de 8 meses y emocionó a todos: “El humor negro me ayudó”

julián giacobbe
Julián Giacobbe

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Nunca clasificó a un Mundial, no tiene DT y sus jugadores fueron citados pocas horas antes: Puerto Rico, el rival de Argentina
Selección Argentina

Nunca clasificó a un Mundial, no tiene DT y sus jugadores fueron citados pocas horas antes: Puerto Rico, el rival de Argentina

Gasly solo necesitó 6 palabras para apoyar a Colapinto y darle la razón sobre la realidad de Alpine en la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Gasly solo necesitó 6 palabras para apoyar a Colapinto y darle la razón sobre la realidad de Alpine en la Fórmula 1

A qué hora juega Argentina contra Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

A qué hora juega Argentina contra Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20

La excelente noticia que recibió Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine y en la Fórmula 1 tras el GP de Singapur
FÓRMULA 1

La excelente noticia que recibió Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine y en la Fórmula 1 tras el GP de Singapur

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo