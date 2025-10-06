Julián Álvarez eligió a sus jugadores preferidos: qué facetas destacó de Messi y quién es el jugador con “más aura”

Es uno de los nombres del momento en el fútbol español. Figura y goleador de un Atlético de Madrid que disfruta de su mejor versión, Julián Álvarez acapara elogios por lo que hace en el campo de juego y fuera de él. En ese sentido, participó de un distendido ping-pong de preguntas en el que le fue propuesto armar a su jugador ideal, eligiendo a los mejores en cada faceta del juego. Y el resultado fue un fascinante mapa de sus referentes futbolísticos.

La sorpresa principal llegó al momento de definir quién es el futbolista con “más aura”. Esa distinción, producto del vocabulario futbolero de la era moderna, que hace referencia a la vibra de un jugador que sabe combinar liderazgo con carisma y valentía, no fue ni para Lionel Messi ni para otra leyenda. ¿Quién fue el elegido? Nada menos que Antoine Griezmann, su actual compañero de ataque.

La elección no es casual. Puede interpretarse como un gesto de admiración por su socio y un halago que puede consolidar aún más la química entre ambos en el césped, tal y como se vio en la reciente victoria por Champions League ante el Frankfurt, donde el argentino lo asistió al galo en su histórico gol número 200 con el club.

Julián Álvarez y Griezmann, la dupla que hace ilusionar a Atlético de Madrid (Getty Images).

Los roles asignados a Messi y otros compañeros de la Selección Argentina

Al margen de la consagración de Griezmann, la figura de Messi fue el eje central de las elecciones de Julián, quien le reservó los elogios más contundentes. Es que no solo lo destacó como el “mejor definidor” del planeta, una cualidad que conoce de primera mano, sino que, sin titubear, lo ratificó como el “mejor futbolista de todos los tiempos“.

Continuando con el desglose de su jugador perfecto, el oriundo de Calchín también se animó a reconocer a otras leyendas. Para la gambeta y el desequilibrio en el uno contra uno, se inclinó por la fantasía del brasileño Neymar. Mientras, para el rol de “playmaker” o creador de juego eligió la elegancia y la visión Andrés Iniesta, ícono de Barcelona y el fútbol español.

Finalmente, el resto del equipo ideal lo completó con la base de la Selección Argentina. La seguridad bajo los tres palos, para Julián, tiene el nombre de Emiliano Martínez, mientras que la jerarquía y solidez en la zaga central le pertenecen a su compañero Cristian Cuti Romero. Así, cerró el rompecabezas dándole una pisca albiceleste, con nombres con las que se reencontrará en las próximas horas al sumarse a la Scaloneta para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

