Superó el cáncer por segunda vez, volvió a jugar después de 8 meses y emocionó a todos: “El humor negro me ayudó”

Luego de recibir el alta médica, este domingo completó su redebut como jugador profesional.

Por Agustín Vetere

Kirian Rodríguez, mediocampista de Las Palmas.
A los 29 años, Kirian Rodríguez inició este domingo una nueva etapa en su carrera que se siente como la primera vez. El mediocampista español volvió a sumar minutos con Las Palmas en la victoria por la mínima ante Cádiz en el marco de la Segunda División del país ibérico.

Luego de 8 meses fuera de las canchas, Rodríguez recibió el alta médica tras superar una vez más los tratamientos contra el cáncer desde la última recaída. Hoy, el volante se alegra de gozar de un buen estado de salud y ansía sumar rodaje para volver a su mejor versión.

“Estoy muy bien, muy contento y con ganas de que pasen los días para estar al 100% y ayudar al equipo”, explicó Kirian tras su regreso a las canchas por la recaída por el cáncer linfático que se le detectó a mediados de 2022.

En el tiempo de recuperación durante este año, Rodríguez había tomado la decisión de alejarse de las redes sociales para enfocarse en volver: “Quise desconectarme de todo, centrarme en recuperarme, en mi familia y en mi entorno. Y cuando supe que el alta estaba cerca, hablé con Larry, nuestro jefe de prensa, para hacer todas las entrevistas necesarias y cerrar esa etapa. Que la gente supiera cómo estaba, pero también que entendiera que, a partir de ahí, quería volver a ser Kirian, el futbolista. No el chico que pasó una enfermedad”.

A pesar de lo traumático que puede ser atravesar una enfermedad de este calibre, Kirian le encontró un lado positivo: “Aunque suene raro, ha sido un proceso bonito. Me ha servido para reconectarme conmigo mismo, con mi familia y con mis amigos. Me ha dado vida”.

Y continuó: “Llevo toda la vida jugando al fútbol, viajando cada fin de semana, sin tiempo para nada. Esto me ha devuelto años con mis padres, con mi pareja, con mis amigos. He vuelto a disfrutar de cosas que no podía hacer antes”.

En la misma línea, explicó cuál fue la clave para afrontar el tratamiento con la mejor actitud: “Mucha gente me miraba con pena, me veían sin pelo, pálido, y pensaban lo peor. Pero yo bromeaba, les decía algo gracioso, y al final se daban cuenta de que seguía siendo el mismo. Tengo mucho humor negro, y eso me ayudó a pasar los tragos duros”.

