La contundente postura de Nico Paz ante la oferta de Tottenham, su gran momento en Como y los rumores de Real Madrid

Nico Paz comenzó la temporada 2025/26 de la mejor manera, ya que en su primer partido con la camiseta del Como 1907 repartió una asistencia y marcó un golazo de tiro libre en la victoria 2 a 0 ante la Lazio. Es por eso que comenzó a llamar la atención aún más de los importantes clubes de Europa.

En este sentido, uno de los principales interesados fue el Tottenham, debido a que sigue de cerca al mediocampista argentino, por lo que habría enviado una oferta de 50 millones de euros para comprar su ficha y sumarlo para esta temporada.

Al respecto de esta situación Mirwan Suwarso, presidente del Como 1907, habló en el ‘Corriere della Sera’ y explicó que no llegaron ofertas formales por Nico Paz, debido a que las mismas también tiene que pasar por el Real Madrid, club que posee la mitad de su ficha, así como también explicó que el jugador quiere quedarse.

“¿Los rumores de traspaso sobre el Tottenham? No es cierto que rechazamos la oferta”, dijo el presidente del Como. Y añadió: “Nadie hace ofertas por Nico Paz sabiendo que luego tendríamos que enviárselas al Real Madrid, que tiene derecho a igualarlas”.

Siguiendo por la misma línea, reveló que el argentino pudo regresar al Merengue: “Hubo un momento en que temimos que Nico volviera al Madrid: creció en la cantera del Real Madrid y sueña con jugar algún día en el Bernabéu. Por suerte, se quedó”.

Los números de Nico Paz en el Como 1907

Desde su llegada al elenco italiano, el mediocampista argentino de 20 años lleva disputados un total de 37 partidos. En los mismos convirtió 7 goles y aportó 10 asistencias. Además, recibió 7 tarjetas amarillas en 2864 minutos.

