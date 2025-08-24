Es tendencia:
logotipo del encabezado
SERIE A

Show de Nico Paz en la victoria de Como: golazo de tiro libre y asistencia magistral para que sonría la Selección Argentina

La joya convocada por Lionel Scaloni para la ventana de Eliminatorias de septiembre fue el líder de su equipo por el debut en la Serie A. La rompió y tuvo injerencia directa en el resultado.

Por Agustín Vetere

Nico Paz, figura del Como 1907.
© @Como_1907Nico Paz, figura del Como 1907.

Inició una nueva temporada de la Serie A y Nico Paz es una de las joyas a seguir. El futbolista de 20 años, que nació en España y decidió representar a la Selección Argentina, abrió este domingo una nueva campaña del certamen como figura del Como 1907 en la victoria por 2-0 ante Lazio.

El nacido en Tenerife fue titular para los comandados por Cesc Fábregas y fue en el comienzo del segundo tiempo cuando comenzó su show con aportes directos al marcador. A los 2 minutos, el de la Albiceleste asistió a Anastasios Douvikas para el primer grito de la jornada. Paz se sacó a un hombre de encima con un giro detrás de la mitad de la cancha y encontró al griego con un pase largo y filtrado.

Tweet placeholder

Con la ventaja a favor, pero con peligro por los intentos de Lazio de restablecer la igualdad, la joya sacó un conejo de la galera para liquidar la historia a favor de los de Fábregas. A 20 del final, estiró la diferencia y puso cifras definitivas con un espectacular tiro libre al ángulo.

Tweet placeholder

De esta manera, Como 1907, que finalizó la última temporada de la Serie A en la 10° colocación, inició esta campaña con el pie derecho y se ilusiona con dar un paso más y acercarse a la clasificación de torneos internacionales.

Publicidad

Mientras tanto, la continuidad de Nico Paz en el equipo está en duda. Es que, luego de que Real Madrid rechazara la chance de repescarlo, Tottenham realizó en las últimas horas un ofrecimiento de 50 millones de euros por su pase. El club aún no respondió, pero espera alrededor de 70 millones para desprenderse de su joya.

Los números de Nico Paz en su primera temporada en Italia

En la última temporada en la Serie A, Nico Paz completó 35 partidos, con 6 goles y 8 asistencias y fue uno de los grandes referentes del equipo que no sólo logró mantener la categoría en el año de su ascenso, sino que terminó entre los 10 mejores de la tabla en Italia.

Nadie lo tenía en los planes de Scaloni: el puesto que lo preocupa de la Selección para el Mundial tiene un nuevo candidato

ver también

Nadie lo tenía en los planes de Scaloni: el puesto que lo preocupa de la Selección para el Mundial tiene un nuevo candidato

Scaloni, atento: el motivo por el que cuatro ONG quieren evitar que Argentina juegue ante Angola

ver también

Scaloni, atento: el motivo por el que cuatro ONG quieren evitar que Argentina juegue ante Angola

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Real Madrid decidió que Nico Paz se quede en Como
Fútbol europeo

Real Madrid decidió que Nico Paz se quede en Como

Nico Paz reveló que sueña con jugar el Mundial: "Trabajo todos los días para conseguirlo"
Selección Argentina

Nico Paz reveló que sueña con jugar el Mundial: "Trabajo todos los días para conseguirlo"

El destino al que llegaría Nico Paz que lo depositaría en el Mundial 2026
Selección Argentina

El destino al que llegaría Nico Paz que lo depositaría en el Mundial 2026

Murió Daniel Bolotnicoff, el histórico representante de Riquelme
Boca Juniors

Murió Daniel Bolotnicoff, el histórico representante de Riquelme

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo