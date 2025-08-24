Show de Nico Paz en la victoria de Como: golazo de tiro libre y asistencia magistral para que sonría la Selección Argentina

Inició una nueva temporada de la Serie A y Nico Paz es una de las joyas a seguir. El futbolista de 20 años, que nació en España y decidió representar a la Selección Argentina, abrió este domingo una nueva campaña del certamen como figura del Como 1907 en la victoria por 2-0 ante Lazio.

El nacido en Tenerife fue titular para los comandados por Cesc Fábregas y fue en el comienzo del segundo tiempo cuando comenzó su show con aportes directos al marcador. A los 2 minutos, el de la Albiceleste asistió a Anastasios Douvikas para el primer grito de la jornada. Paz se sacó a un hombre de encima con un giro detrás de la mitad de la cancha y encontró al griego con un pase largo y filtrado.

Con la ventaja a favor, pero con peligro por los intentos de Lazio de restablecer la igualdad, la joya sacó un conejo de la galera para liquidar la historia a favor de los de Fábregas. A 20 del final, estiró la diferencia y puso cifras definitivas con un espectacular tiro libre al ángulo.

De esta manera, Como 1907, que finalizó la última temporada de la Serie A en la 10° colocación, inició esta campaña con el pie derecho y se ilusiona con dar un paso más y acercarse a la clasificación de torneos internacionales.

Mientras tanto, la continuidad de Nico Paz en el equipo está en duda. Es que, luego de que Real Madrid rechazara la chance de repescarlo, Tottenham realizó en las últimas horas un ofrecimiento de 50 millones de euros por su pase. El club aún no respondió, pero espera alrededor de 70 millones para desprenderse de su joya.

Los números de Nico Paz en su primera temporada en Italia

En la última temporada en la Serie A, Nico Paz completó 35 partidos, con 6 goles y 8 asistencias y fue uno de los grandes referentes del equipo que no sólo logró mantener la categoría en el año de su ascenso, sino que terminó entre los 10 mejores de la tabla en Italia.

