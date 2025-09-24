La decisión de Diego Simeone con Julián Alvarez en el Atlético de Madrid tras el cruce vs. Mallorca

El Atlético de Madrid buscará repuntar en la tabla de posiciones de LaLiga con su partido frente al Rayo Vallecano de este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Metropolitano. Las cosas a nivel deportivo y dentro del plantel no andan nada bien, por lo que una victoria desplazaría las malas ondas para empezar a encaminarse hacia los objetivos: pelear el torneo local y la Copa del Rey, y llegar lo más lejos posible en la Champions League.

En cinco fechas, el Atleti apenas logró 6 unidades que lo exhiben muy por debajo de donde pretende estar. Se ubica en el decimosegundo escalón de la clasificación, estando así más cerca de la zona del descenso que de los lugares que otorgan plazas para la Liga de Campeones o incluso la Europa League de la temporada que viene.

Y para colmo, en la última presentación con el Mallorca en Son Moix, Julián Alvarez y Diego Simeone pusieron de manifiesto un desencuentro en sus criterios, algo que generó preocupación en el microclima de Atlético de Madrid, pues se trata de, ni más ni menos, que de su entrenador -y uno de los mayores ídolos de su historia- y de su máxima figura en el presente.

En concreto, a la Araña no le gustó que el Cholo lo haya sacado de la cancha cuando todavía faltaba casi media hora de partido, una situación idéntica a la que se vivió en la primera jornada contra el Espanyol, en la que el ex River salió con el marcador 1 a 1 y el Atleti lo terminó perdiendo en la agonía del encuentro.

No obstante, a pesar de todo este ruido, Diego Simeone busca dejar la controversia de lado incluyéndolo a Julián en el once inicial del equipo rojiblanco para enfrentar al Rayo Vallecano. La idea, en principio, es que el oriundo de Calchín comparta ofensiva con Antoine Griezmann.

La formación del Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano

Con este escenario, el once de corrido del Atlético de Madrid contra el elenco de Vallecas sería con: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Javi Galán; Marcos Llorente, Koke Resurrección, Conor Gallagher, Nico González; Antoine Griezmann y Julián Alvarez.

Publicidad

Publicidad

Vale mencionar que el encuentro comenzará a las 21:30 horas de Europa Central (16:30 de Argentina).

ver también ”A Julián Alvarez lo veo incómodo en el Atlético de Madrid. Él se iría al Barcelona”