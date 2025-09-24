Franco Mastantuono fue una de las principales figuras en el triunfo 4 a 1 del Real Madrid sobre el Levante en el Estadio Ciudad de Valencia, encuentro que se desarrolló bajo el marco de la sexta jornada de LaLiga. El ex River no solo que marcó su primer tanto con la camiseta merengue, sino que, como viene haciendo, se lo vio muy participativo en la creación en ataque (asociándose principalmente con Kylian Mbappé y Arda Guler) y continuó con su rol colaborativo en la marca y en la recuperación de pelotas (algo que también le gusta mucho a Xabi Alonso).

Con semejante performance, era más que cantado que en España iban a quedar rendidos a los pies del nacido en Azul. Ya lo venían haciendo al ver sus destellaos de calidad y ahora con el gol -que sirvió para el transitorio 2 a 0- quedaron deslumbrados. Así lo dejaron reflejados los principales portales del país ibérico en sus crónicas del partido.

Marca: ”Lo intenta desde fuera del área con un disparo que parecía perfecto para su pierna buena, pero se marchó fuera. Tuvo su primer gol tras el rechace del disparo de Vinicius, pero le cayó demasiado encima y remató al larguero. El argentino se estrenó como goleador blanco definiendo muy bien con su pierna mala en el área. Despega el ex de River. En el complemento, siguió haciendo gala de su ambición hasta en los esfuerzos defensivos. La exigencia en defensa hace que participe menos en las transiciones ofensivas del Madrid. Nota final: 8”.

Diario AS: ”Tanto fue a la fuente, que la rompió. Y de qué manera. Con zapatazo tras un contragolpe… ¡con la derecha! En la escuadra, para que la estirada de Ryan fuera mera anécdota. Un gol de museo, directo al suyo personal, pues es su primero de blanco. Que a punto estuvo de ser el segundo de la noche: remató un semifallo un rechace a disparo de Vinicius y el balón acabó en el larguero. Había dejado detalles, chispazos de una calidad de tantos quilates como el precio desembolsado por su fichaje. Pero ya ha dejado su primera certeza con el Madrid. Una enorme”.

Defensa Central: Veremos si su titularidad en esta jornada implica que tenga que ser suplente frente al Atlético de Madrid. Gran remate al 8 que de milagro no abrió la cuenta y otro al 20 que pegó en el palo. Al 31 sacaría otro zurdazo violento que rozaría el golazo. Este llegaría finalmente al 37 tras una gran contra y mejor derechazo. Enormes 70 minutos de un chico que no olvidemos que tiene 18 años. Nota: 8“.

El Desmarque: “Buen partido del argentino siendo importante en tareas defensivas y en ataque. Consiguió marcar su primer gol con la camiseta blanca y pudo hacer alguno más. Nota: 8“.

Publicidad

Publicidad

Los medios catalanes destacaron el papel de Franco Mastantuono vs. Levante, pero…

Por el lado del periódico Sport, que también lo calificó con 8 puntos, reconocieron que Franco Mastantuono ”es un futbolista valiente que tiene algo difícil de encontrar, como es su capacidad para desbordar siempre”. Además, apuntaron que ”se salta las tácticas y las jerarquías, algo indispensable para asentarse en un equipo como el Real Madrid y más en la posición en la que ejerce”.

No obstante, siempre con la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid (y de Cataluña con la capital) a cuestas, le tiraron un poco de sal al gran rendimiento del argentino: ”Fruto de ese ímpetu, algún día podría llevarse un disgusto”.

Por su parte, Mundo Deportivo, fue discreto para describir la tarea del delantero de la Scaloneta: ”El argentino completó una buena primera parte en la que se estrenó como goleador en el Real Madrid”.

Publicidad

Publicidad

ver también El récord de Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid al que Franco Mastantuono ya se acerca