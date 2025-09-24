”A Julián Alvarez lo veo incómodo en el Atlético de Madrid. Él se iría al Barcelona”

El propio Julián Alvarez se encargó de dejar en evidencia que no está contento con las decisiones de Diego Simeone en el comienzo de la temporada en el Atlético de Madrid. La Araña puso cara de fastidio y lanzó al aire la frase ”siempre a mí”, cuando le tocó salir a los 63 minutos del partido que el Colchonero estaba jugando ante el Mallorca (terminó 1 a 1).

Encima, los resultados no ayudan. Al registro de la temporada pasada en la que el Atleti quedó apartado de pelear por LaLiga (culminó tercero), por la Champions League (desplazado por el Real Madrid en los Octavos de Final) y por la Copa del Rey (eliminado por el Barcelona en Semifinales), se le suma que en el inicio de la campaña actual apenas suma 6 puntos en 5 fechas y perdió en el debut en la Liga de Campeones de Europa con el Liverpool.

Y como si fuera poco, el propio Diego Simeone le metió presión a Julián Alvarez para que cumpla en lo que le respecta. ”Necesitamos su mejor versión. Vino para eso”, expresó el Cholo, en la conferencia de prensa previa al duelo con el Rayo Vallecano de este miércoles 24 de septiembre, frente al solo gol en 6 presentaciones que exhibe el ex River en el curso 25/26.

Con este panorama, el que se animó a opinar fue Huga Rafael Varas, formador y primer entrenador de Julián, en una conversación que mantuvo con Radio Villa Trinidad: “Yo creo que en algún momento habrá un cambio o de técnico o de él mismo. Recién una persona me decía que se vaya al Barcelona y la verdad es que no está en el Barcelona porque no puso la plata que tenía que poner. Él se iría, porque siempre fue hincha del Barcelona. A mí me gustaría que juegue en el Real Madrid”.

En ese mismo sentido, como para echar más leña al fuego, Varas apuntó contra el entrenador del Atlético de Madrid: “No lo veo cómodo con Simeone. Jugó muchos partidos, no es el delantero que siempre fue, porque nunca jugó en la posición que tiene que estar jugando. No lo veo cómodo en el Atlético. Creo que ha jugado muchos partidos por fuera, nunca jugó en la posición que tiene que estar jugando”.

Además, agregó detalles de su círculo cercano: ”Sé que le dijo a su familia que piensa en el equipo, piensa jugar y estar bien y su objetivo es seguir siendo el 9 de la selección. Hoy el Atlético es un equipo que defiende mucho y ataque poco. Lo veo más pasador que definidor. Está haciendo goles de tiro libres o afuera del área. El equipo no llega mucho el equipo para que Julián sea el 9 que hacía goles en River”.

La percepción de Hugo Varas sobre el cruce de Julián Alvarez con Diego Simeone

“Hemos vistos partidos donde Julián estaba defendiendo en el arco rival. No lo podía creer cuando veía eso. Se lleva bien con Simeone, pero su forma de jugar es defender. Yo no sé si Simeone ya terminó su ciclo en el Atlético. El otro día, cuando lo sacaron estaba enojado. Venía de errar el penal y no fue bueno que lo hayan sacado. También venía de recuperarse de una lesión y a lo mejor Simeone lo quiso cuidar. Para mí estaba enojado por eso también. Fue un combo. A veces ganar no es sacar el 9, porque el 9 te tiene los defensores, pero no jugó nunca en la posición que tiene que estar jugando”, opinó Varas.

