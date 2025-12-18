Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Europeo

La decisión de Galatasaray con Mauro Icardi a meses de la finalización de su contrato y la prioridad que planteó el jugador

Aunque el club turco tiene intenciones de prolongar el vínculo que finaliza en junio de 2026, el delantero tiene otros planes que no serán nada fáciles de concretar.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El delantero tiene contrato en Turquía hasta junio de 2026.
© Getty ImagesEl delantero tiene contrato en Turquía hasta junio de 2026.

Tras la lesión de ligamentos que lo hizo perderse buena parte de la pasada temporada, Mauro Icardi ha vuelto a ser un futbolista determinante para Galatasaray en el presente curso, en el que lleva disputados 21 partidos entre Superliga de Turquía y Champions League, con aporte de 8 goles.

Considerado ya una leyenda en el club turco, además de ser capitán, tiene contrato vigente hasta 2026 y un futuro todavía incierto. Según el periodista Rudy Galetti, en Galatasaray tienen intenciones de prolongar el vínculo, pero también esperan que para ello el delantero argentino baje sus pretensiones económicas.

Para hacer valer su posición y ejercer presión, Icardi cuenta con otras opciones en el marcado que además podrían devolverlo a las grandes ligas europeas. Según su representante, Elio Letterio Pino, su prioridad es volver a vivir a Milán, aunque es evidente que no será para jugar en Inter.

“En estos momentos no estoy hablando con Galatasaray. Lo primero es el equipo, el salario, un ambiente tranquilo para vivir. Obvio que Mauro quiere vivir en Milán, porque es como una segunda casa para él, o la primera”, le dijo el agente al periodista Gustavo Méndez.

Icardi se debate entre aceptar las condiciones de renovación de Galatasaray o buscar oportunidades de volver a Italia. (Getty).

Icardi se debate entre aceptar las condiciones de renovación de Galatasaray o buscar oportunidades de volver a Italia. (Getty).

Cabe recordar que hace solo algunos días atrás el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases europeo, había dado cuenta de que Mauro Icardi había sido ofrecido al Milan, clásico rival del equipo en el que supo brillar en el pasado, a través de un intermediario.

Publicidad

Sin embargo, del lado del Rossonero, que atraviesa un buen presente en la Serie A como escolta precisamente del Inter, a nada más que un punto, no han trascendido novedades sobre algún tipo de interés en reforzarse con el delantero de 32 años.

Mauro Icardi es seguido por dos clubes europeos y la China Suárez sería determinante en la decisión sobre su futuro

ver también

Mauro Icardi es seguido por dos clubes europeos y la China Suárez sería determinante en la decisión sobre su futuro

¿Es Icardi el delantero que busca Milan?

Es cierto que en Milan no quedaron conformes con el fichaje de Santiago Giménez, internacional por México que llegó procedente de Feyenoord, como alternativa para el ataque y es por esa razón que evalúan lanzarse en enero por otro delantero.

Sin embargo, no sería Icardi el elegido por Allegri sino Niclas Füllkrug, delantero alemán del West Ham con el que ya estarían prácticamente cerradas de manera positiva las negociaciones para su incorporación a inicios de 2026.

Publicidad

Data clave

  • Mauro Icardi suma 8 goles en Galatasaray y tiene contrato vigente hasta 2026.
  • Su agente Elio Letterio Pino confirmó que la prioridad del jugador es volver a Milán.
  • Milan preferiría fichar al alemán Niclas Füllkrug para inicios de 2026 en su lugar.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Peñarol va a la carga por Sebastián Boselli

jpasman
toti pasman

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores

Lee también
En Italia vinculan con Boca a un delantero del Milán y de selección: “Lo querrían cedido”
Boca Juniors

En Italia vinculan con Boca a un delantero del Milán y de selección: “Lo querrían cedido”

Fue campeón olímpico, jugó dos Mundiales y terminó siendo pastor pentecostal en Nigeria
Fútbol europeo

Fue campeón olímpico, jugó dos Mundiales y terminó siendo pastor pentecostal en Nigeria

Fue campeón de Champions con Inter, tuvo un polémico pase directo a Milan y lo expulsaron de un Mundial por fumar marihuana
Fútbol Internacional

Fue campeón de Champions con Inter, tuvo un polémico pase directo a Milan y lo expulsaron de un Mundial por fumar marihuana

Martín Palermo evaluó a Borja como posible refuerzo de Boca: “Como en la era de Demichelis”
Boca Juniors

Martín Palermo evaluó a Borja como posible refuerzo de Boca: “Como en la era de Demichelis”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo