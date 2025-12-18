La decisión de Galatasaray con Mauro Icardi a meses de la finalización de su contrato y la prioridad que planteó el jugador

Tras la lesión de ligamentos que lo hizo perderse buena parte de la pasada temporada, Mauro Icardi ha vuelto a ser un futbolista determinante para Galatasaray en el presente curso, en el que lleva disputados 21 partidos entre Superliga de Turquía y Champions League, con aporte de 8 goles.

Considerado ya una leyenda en el club turco, además de ser capitán, tiene contrato vigente hasta 2026 y un futuro todavía incierto. Según el periodista Rudy Galetti, en Galatasaray tienen intenciones de prolongar el vínculo, pero también esperan que para ello el delantero argentino baje sus pretensiones económicas.

Para hacer valer su posición y ejercer presión, Icardi cuenta con otras opciones en el marcado que además podrían devolverlo a las grandes ligas europeas. Según su representante, Elio Letterio Pino, su prioridad es volver a vivir a Milán, aunque es evidente que no será para jugar en Inter.

“En estos momentos no estoy hablando con Galatasaray. Lo primero es el equipo, el salario, un ambiente tranquilo para vivir. Obvio que Mauro quiere vivir en Milán, porque es como una segunda casa para él, o la primera”, le dijo el agente al periodista Gustavo Méndez.

Icardi se debate entre aceptar las condiciones de renovación de Galatasaray o buscar oportunidades de volver a Italia. (Getty).

Cabe recordar que hace solo algunos días atrás el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases europeo, había dado cuenta de que Mauro Icardi había sido ofrecido al Milan, clásico rival del equipo en el que supo brillar en el pasado, a través de un intermediario.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, del lado del Rossonero, que atraviesa un buen presente en la Serie A como escolta precisamente del Inter, a nada más que un punto, no han trascendido novedades sobre algún tipo de interés en reforzarse con el delantero de 32 años.

ver también Mauro Icardi es seguido por dos clubes europeos y la China Suárez sería determinante en la decisión sobre su futuro

¿Es Icardi el delantero que busca Milan?

Es cierto que en Milan no quedaron conformes con el fichaje de Santiago Giménez, internacional por México que llegó procedente de Feyenoord, como alternativa para el ataque y es por esa razón que evalúan lanzarse en enero por otro delantero.

Sin embargo, no sería Icardi el elegido por Allegri sino Niclas Füllkrug, delantero alemán del West Ham con el que ya estarían prácticamente cerradas de manera positiva las negociaciones para su incorporación a inicios de 2026.

Publicidad

Publicidad

Data clave