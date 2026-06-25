Marc Cucurella, confía en que España pueda copiar la fórmula de Argentina en 2022: ”Nos vino bien el toque de atención”

El lateral izquierdo de la Selección de España se refirió a la reacción que tuvieron luego de empatar 0 a 0 con Cabo Verde en la primera fecha.

Uno de los resultados que más llamaron la atención de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 fue el empate 0 a 0 entre España, candidato a ganar el certamen, y Cabo Verde, que llegó para ver si puede ser una de las revelaciones.

Y si bien fue un marcador que generó que la Roja llegue obligado a ganar en la última jornada frente a Uruguay, Marc Cucurella subrayó la reacción interna que desató el haber repartido puntos con los africanos, algo similar a lo que sucedió en Qatar 2022 con Argentina y su tropezón en el debut con Arabia Saudita.

“Estábamos muy picados porque sabíamos que no habíamos empezado con buen pie. Nos vino bien el toque de atención. Nos dimos cuenta de que si no estás al 100% te puedes ir pronto para casa. Creo que nos ha servido“, expresó Cucurella, en conversación con Radio Marca, a horas del encuentro con los charrúas en Guadalajara.

Marc Cucurella y su arribo al Real Madrid

Aunque el foco del ambiente del fútbol se centra en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el mercado de pases se sigue agitando, sobre todo, en Europa. Y uno de los que más protagonista está siendo en ese sentido es el Real Madrid, que no solo que cambió de entrenador, sino que ya oficializó varios fichajes.

Entre ellos, el de Marc Cucurella, que dejará atrás su proceso en la Premier League, para lucir la camiseta de la Casa Blanca, a pesar de tener un pasado ligado al FC Barcelona (se formó en La Masía). “Cuando un entrenador como Mourinho te llama, es para estar orgulloso. Me escribió y luego me llamó. Que te llame y te cuente cosas, es muy importante. Estoy deseando empezar a trabajar con él. Estoy en un gran momento y tengo muchas ganas de jugar en el Real Madrid”, comentó el protagonista en Radio Marca.

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En esa misma línea, el ahora exfutbolista del Chelsea, remarcó que está contento por este paso, pero que es consciente de que no será nada fácil: “Es un gran reto. Todos los jugadores del Madrid son buenos. Encajar en el Real Madrid no es fácil. Tienes que estar al 100% todos los partidos. Todos los equipos te quieren ganar”.

Para cerrar, dijo que no tiene problemas en adaptarse al juego de Vini Jr: “Creo que me entenderé bien con él. Me da igual que no baje, ya haré yo todo lo que no quiera él. Con que sea decisivo y esté fresquito para marcar goles, yo me como el trabajo sucio. Vinicius ha demostrado que es un jugador determinante e influyente en las Champions del Madrid”.

En síntesis

Marc Cucurella dijo que España reaccionó a tiempo al empate 0 a 0 con Cabo Verde la primera fecha del Mundial 2026.

A pesar de haberse formado en La Masía del FC Barcelona, Cucurella asume con entusiasmo el reto de vestir la camiseta del Real Madrid.

Cucurella asume pragmáticamente que su rol será cubrir las espaldas de Vinicius.