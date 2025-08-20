La mala noticia que recibió el Atlético de Madrid de Julián Alvarez que lo complica en LaLiga

El Atlético de Madrid sufrió una baja sumamente sensible. Justo en el inicio de la temporada, en la que encima los dirigidos por Diego Simeone no comenzaron de la mejor manera al ser superados 2 a 1 por el RCD Espanyol, perdieron una pieza clave para la confección de la delantera, la cual cuenta como su máximo referente a Julián Alvarez.

Se trata de Alex Baena (mediapunta que llegó en el presente mercado de pases procedente del Villarreal), que fue titular en el duelo que se disputó el último fin de semana en Cornellá y que este miércoles 20 de agosto debió terminar precipitadamente el entrenamiento que se estaba desarrollando en la Ciudad Deportiva de Majadahonda a causa de una lesión.

Esta situación fue divulgada por los medios de comunicación, que hablan de una molestia que puede llegar a precisar varios días para su recuperación. Por este motivo, el que volvió a escena fue Alexander Sorloth, que tras haber participado apenas 10 minutos ante el Espanyol, se perfila para acompañar a Julián Alvarez en el frente ofensivo.

Así las cosas, el once que, de momento, piensa Diego Simeone para enfrentar al Elche por la segunda jornada de LaLiga en el Estadio Metropolitano quedaría formado por: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Mateo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Thiago Almada; Alexander Sorloth y Julián Alvarez.

La otra ausencia importante en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid de Diego Simeone sigue lidiando con una ausencia vital en su defensa. La lesión muscular de José María Giménez, sufrida en la fase de grupos del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 contra el Seattle Sounders, persiste, por lo que todavía presenta un vacío en los ensayos para el armado del once titular.

Al respecto, el Cholo espera que el zaguero uruguayo se recupere en las próximas semanas y que pueda retornar luego de los dos partidos correspondiente a las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas que se llevarán a cabo en la fecha FIFA de septiembre, en la cual también sería baja en el combinado comandado por Marcelo Bielsa.

