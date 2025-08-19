Atlético de Madrid: la ‘víctima’ de Julián Álvarez pide ser transferido

Para Diego Simeone hay dos futbolistas que son titulares indiscutidos en su Atlético de Madrid. Uno es Jan Oblak y el otro es Julián Alvarez. El arquero, año tras otro, demuestra ser de los mejores de Europa, mientras que la Araña, a fuerza de buenas actuaciones y sobre todo goles (ya suma 30 en 58 partidos), se instaló como la referencia del ataque del Colchonero.

Tanto es así que nombres como los de Antoine Griezmann quedaron relegados. Y no solo el francés, sino también Alexander Sorloth, que tras la primera jornada de LaLiga que el Atleti disputó ante el Espanyol (fue derrota para el elenco rojiblanco por 2 a 1 en Cornellá), llegó a la conclusión de que deberá buscar un nuevo destino si quiere tener continuidad.

El noruego de 29 años (que arribó a mediados del 2024 procedente del Villarreal), ya la temporada pasada quedó un casillero por detrás de Julián Alvarez, a punto tal que debió disputarse un espacio con Griezmann. Pero con los refuerzos que llegaron recientemente, la situación para él empeoró aún más.

Thiago Almada, Alex Baena y Giacomo Raspadori, parecen ser las otras alternativas que Diego Simeone considera por encima de Alexander Sorloth. Es por esta razón que el delantero, de acuerdo al diario Marca, comunicó a su manager que la mejor opción sería buscar nuevos horizontes en el actual mercado de pases para no perder el ritmo al que se había acostumbrado antes de recalar en el Atlético de Madrid.

Además, el propio Sorloth entiende que sus estadísticas, con tan pocas oportunidades, son suficientes para ganarse algo más de protagonismo. En concreto, marcó 24 goles y registró 2 asistencias en 54 presencias, con las que acumuló un total de 2322 minutos en cancha (sería equivalente a 25 partidos completos).

Atlético de Madrid buscará recuperarse ante el Elche

Luego de lo que fue la derrota ante el Espanyol en condición de visitante, el Atlético de Madrid buscará recuperarse este sábado 23 de agosto frente al Elche en el Estadio Metropolitano, en pos de lograr ser -tal como lo consiguió la campaña anterior ganando 14 de los 18 partidos en casa- uno de los equipos del fútbol español con mayor efectividad en condición de local.

