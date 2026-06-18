La posible llegada de Enzo Fernández a Real Madrid condiciona el futuro de Nico Paz

El merengue tiene al ex River como uno de sus objetivos prioritarios, lo cual dejaría sin efecto un eventual regreso de la joya argentina.

En la jornada de miércoles, medios europeos se hicieron eco de la noticia que inicia una de las historias más importantes de lo que será este mercado de pases. El Real Madrid tiene a Enzo Fernández como objetivo prioritario. Lo pidió José Mourinho y la directiva merengue está dispuesta a poner lo necesario para hacer oficial su fichaje, aunque esto vaya en detrimento de sus propios futbolistas.

En ese contexto, y según reporta Fabrizio Romano, el eventual fichaje de Enzo Fernández por el Real Madrid perjudicaría directamente a Nico Paz y Dani Ceballos. El español ya tomó la decisión de irse del club, y el mediapunta argentino, surgido de la cantera merengue, no regresaría a la capital española.

Nico Paz terminaría quedándose en el Como 1907 en caso de que Enzo llegue a Real Madrid. (Getty)

De concretarse la llegada de Enzo Fernández a Real Madrid, Nico Paz terminaría por quedarse en el Como 1907 de Italia, en una temporada histórica para el club, ya que disputará por primera vez en su historia la Champions League y en el que el futbolista argentino fue líder en el último curso.

🚨⚪️ Enzo Fernández, still in a four men shortlist at Real Madrid waiting on final decision — and also on exits in midfield.



Nico Páz could stay at Como, Dani Ceballos will leave, more to follow.



No club to club talks with Chelsea at this stage.



🎥 https://t.co/64SiHOCTMn pic.twitter.com/8qoHiPRXpX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

Cómo está la negociación por Enzo Fernández

Real Madrid tiene a Enzo Fernández como prioridad, pero incluso con esa información siendo ya de dominio público, Fabrizio Romano reporta que todavía no ha habido charlas entre el merengue y el Chelsea, club dueño de su pase y con el cual el mediocampista argentino tiene contrato hasta 2032.

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Todavía no ha habido negociaciones entre los clubes, reporta Romano. (Getty)

Chelsea valora a Enzo Fernández en 120 millones de euros, una cifra astronómica, que fue la que le pagó a Benfica por el pase del futbolista en enero de 2023. por lo que la negociación no será tan sencilla como la que tuvieron semanas atrás para cerrar el traspaso de Marc Cucurella, quien en este mismo mercado dejó los Blues para emigrar a la capital española.

Síntesis

Enzo Fernández es el objetivo principal del Real Madrid, solicitado por José Mourinho.

es el objetivo principal del Real Madrid, solicitado por José Mourinho. 120 millones de euros es el valor que fijó Chelsea por el mediocampista argentino.

es el valor que fijó Chelsea por el mediocampista argentino. Nico Paz permanecería en el Como 1907 si se concreta este nuevo traspaso madridista.