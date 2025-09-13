Es tendencia:
Lamine Yamal quedó descartado en Barcelona y Flick disparó contra la Selección de España: “Eso no es cuidarlo”

El DT culé no se guardó nada tras perder a la joya para el duelo ante Valencia y tenerlo en duda para el estreno en Champions League.

Se perderá el duelo de este domingo ante Valencia.
Se perderá el duelo de este domingo ante Valencia.

Los calendarios cada vez más ajustados en el mundo no han hecho otra cosa que incrementar las tensiones existentes entre clubes y selecciones en relación a la disponibilidad de los futbolistas. En Barcelona, como ya sucedió entre PSG y Francia con Ousmane Dembélé, Hansi Flick no ocultó este sábado su fastidio por tener que descartar a Lamine Yamal del duelo de este domingo ante Valencia.

En conferencia de prensa, el entrenador confirmó la ausencia de la joya y apuntó contra Luis De La Fuente, seleccionador español, por desoír una recomendación que se había hecho desde el club al momento de ceder al jugador para la última Fecha FIFA.

“Lamine no estará disponible. Es una lástima. Se fue con dolor a la Selección y le dieron analgésicos para jugar. Jugó 79 y 73 minutos sin entrenar entre ambos partidos. Eso no es cuidar a los jugadores. España tiene a los mejores jugadores en cada posición. Valdría la pena cuidar a los jugadores jóvenes. Estoy triste con la situación”, expresó sin reparos.

Flick también hizo referencia a la escasa comunicación que tiene con De La Fuente, incluso cuando Barcelona cede una gran cantidad de futbolistas al seleccionado español. “Nunca he hablado. Tuve una conversación por mensaje. Yo casi no hablo castellano, él no habla inglés. La comunicación podría mejorar. Yo también he estado en esta situación, en una selección, antes las relaciones siempre eran buenas”, expuso.

Lamine Yamal será el gran ausente en Barcelona ante Valencia. (Foto de Getty).

Lamine Yamal será el gran ausente en Barcelona ante Valencia. (Foto de Getty).

En relación a la lesión que dejó a Lamine Yamal marginado del duelo ante Valencia y a la vez pone en duda su presencia en el debut por Champions League, agregó: “No sé cómo podemos explicarlo. Son unas pequeñas molestias en el pubis, será duda para Newcastle. Lo de la espalda no es verdad”.

Sin la joya, Barcelona será local de Valencia este domingo desde las 16.00, en hora de Argentina, por la cuarta fecha de LaLiga. Tras el empate de la pasada jornada ante Villarreal, el equipo necesita volver a la victoria para no comenzar a perder pisada de su clásico rival, Real Madrid, que acumuló puntaje perfecto en sus tres primeras presentaciones.

6 mil espectadores

Curiosamente, Barcelona hará local en el Estadio Johan Cruyff, utilizado habitualmente por el equipo femenino y el equipo B masculino, con una capacidad para nada más que seis mil espectadores. Esto se debe a que el Camp Nou no recibió los permisos para ser reabierto en medio de una larga remodelación que ya lleva más de dos años y a que como se creyó que se llegaría a tiempo no se reservó para esta fecha el Estadio Olímpico de Montjuic, donde hizo de local la pasada temporada.

“Hablé con los jugadores, con el capitán, y me dijeron que no les afectará. Cuando juegas aquí es diferente, pero no nos tiene que afectar. Ya lo hicimos contra el Como”, expresó Hansi Flick sobre esta situación atípica para el primer equipo.

