Las dos realidades de Aaron Anselmino: de los elogios que ilusionan a todo Borussia Dortmund a una nueva lesión de la que preocuparse

Sin con 20 años y habiendo dado ya el salto al fútbol europeo Aaron Anselmino no logra trascender la frontera entre ser una de las grandes promesas argentinas para convertirse en un defensor consolidado es por la gran cantidad de lesiones que lo han aquejado desde su aparición en Boca, pasando por su breve estadía en Chelsea, club que es dueño de su ficha, y su presente cedido en Borussia Dortmund.

Tras un debut con elogios el pasado 31 de agosto en un partido como local que terminó con victoria 3-0 ante Unión Berlín, el argentino volvió a quedar relegado por una lesión en el aductor que lo frenó durante un mes. Hizo su regreso nada menos que en Champions League, ingresando en el complemento del partido que terminó con triunfo 4-2 en condición de visitante sobre Copenhague, y descansó el pasado sábado por la Bundesliga ante Colonia.

Este martes, por la Copa de Alemania, el entrenador Nico Kovac le dio la oportunidad de ser titular por segunda vez desde su llegada a Dortmund, enfrentando al Eintracht Frankfurt como visitante. Su nivel a lo largo de los primeros 45 minutos entusiasmó a los hinchas, que lo premiaron con todo tipo de elogios en las redes sociales.

Pero Anselmino no pudo salir a disputar el complemento y las cámaras de transmisión lo tomaron en el banco de suplentes siendo tratado por una nueva molestia física de la que se esperan conocer mayores detalles en las próximas horas, además de con un evidente gesto de frustración.

Tweet placeholder

El gran primer tiempo de Anselmino antes de su lesión

Antes de sufrir su tercera lesión en lo que va del año, pues también le había sucedido en Chelsea, Aaron Anselmino había disputado muy buenos 45 minutos ante Eintracht Frankfurt, con 36 de 40 pases correctos, cien por ciento de efectividad en lanzamientos largos, dos barridas exitosas, tres intercepciones de pelota, seis recuperaciones y dos duelos aéreos ganados.

Tweet placeholder

45 minutos de elogios

El tiempo que el exjugador de Boca permaneció en cancha le valió para que los fanáticos del Borussia Dortmund, también algunos de Chelsea, lo premiaran con elogios en las redes sociales. “Estoy enamorado de Anselmino defendiendo”, confesó uno de ellos. “Sensacional barrida de Anselmino”, destacó otro para acompañar el video de la jugada.

Tweet placeholder

“Anselmino es generacional”, señaló un tercero. “Anselmino en una pierna es más que cualquier defensor del plantel”, sentenció uno más. “Merece la titularidad en la Bundesliga y en la Champions. Da mucha más confianza que cualquier otro”, expresó otro.