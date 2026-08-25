Mientras negocian con Manchester City, Chelsea encontró al reemplazante de Enzo Fernández y acelera su fichaje

El volante ya aceptó su pase a los Skyblues y negocian club a club. Los de Londres no pierden el tiempo y ya sondearon un mediocampista de las características del argentino.

En los días finales de mercado empieza a cocinarse un traspaso histórico: Enzo Fernández a Manchester City. El conjunto Skyblue se encuentra atravesando un mercado en el que vendieron a todos sus mediocampistas titulares y los han estado reemplazando poco a poco.

Con las salidas de Rodri, Bernardo Silva, Nico González y Tijjani Reijnders, el City fichó a Eliott Anderson, Ayyoub Bouaddi y ahora comenzaron a entablar negociaciones fuertes con Enzo Fernández.

El argentino podría desembarcar en los próximos días al equipo liderado por Enzo Maresca, ya que el 8 de Chelsea dio el visto bueno para que las charlas entre los clubes avancen. En medios como The Athletic y The Guardian, además de lo que informó Fabrizio Romano, se habla de una oferta que oscila los 130 y los 140 millones de libras esterlinas (190 millones de dólares) para que Enzo se cambie de vereda.

Mientras las negociaciones entre los clubes comienzan a intensificarse, desde Chelsea ya empezaron a moverse para dar con el reemplazante de Fernández de manera automática. Pese a contar con una extensa cantidad de futbolistas en el plantel, lo cierto es que los de Londres buscarán una alternativa en otro equipo de la Premier League.

Según informó el periodista Miguel Delaney de The Independent, Chelsea quiere contar con el volante de Bournemouth, Alex Scott. Inglés, polifuncional y creativo, Scott brilla en el club del sur de Gran Bretaña y podría desembarcar en las arcas londinense como reemplazante de Enzo Fernández. En base a la fuente citada, por entre 80 y 90 millones de euros, los Cherries aceptarían vender a su figura.

Alex Scott, el posible reemplazante de Enzo en Chelsea

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De esta manera, Chelsea posee dos negociaciones que avanzan a la par: la venta de Enzo Fernández a Manchester City y la compra de Alex Scott para reemplazarlo, proveniente de Bournemouth. El cierre de mercado para el club dirigido por Xabi Alonso promete ser movido.

Maresca habló sobre la posible llegada de Enzo a Manchester City

Días atrás el entrenador de Manchester City fue consultado por la posibilidad de fichar al volante argentino, a quien ya dirigió en su paso por Chelsea. Más allá de este interés, fue cauteloso a la hora de responder para no generar falsas expectativas.

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“En este momento, tengo para dar la misma respuesta del primer día: es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros futbolistas. Al mismo tiempo, no creo que sea correcto que otros clubes hagan esto con los nuestros“, afirmó al respecto.

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Los números de Enzo Fernández en Chelsea

Desde su arribo en enero del 2023, Enzo Fernández disputó un total de 170 compromisos con la camiseta de Chelsea, donde anotó 31 goles y repartió 30 asistencias. En cuanto a títulos, ganó una Conference League y ni más ni menos que el Mundial de Clubes 2025.

En síntesis