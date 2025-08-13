Llegó a River como figura, no logró rendir y ahora vive un presente dramático en su nuevo equipo: lleva ocho meses sin jugar

Cuando River desembolsó nada más ni nada menos que 10 millones de dólares por los servicios de Rodrigo Villagra, la ilusión se apoderó de todos y cada uno de los hinchas teniendo en cuenta los extraordinarios rendimientos que había desplegado el mediocampista en sus pasos previos por Rosario Central y Talleres de Córdoba.

Sin embargo, lo cierto es que el volante central oriundo de Morteros, provincia de Córdoba, nunca pudo repetir esas actuaciones con la camiseta de la entidad Millonaria. Por el contrario, su nivel distó mucho de aquel que lo depositó en Núñez, algo que, sumado a algunas complicaciones físicas, le hizo perder terreno de forma contundente.

En medio de ese panorama, CSKA Moscú, uno de los equipos más importantes de la máxima categoría del fútbol de Rusia, apareció en escena y le hizo llegar a River un jugoso ofrecimiento para quedarse con Villagra. Marcelo Gallardo y compañía no demoraron en dar el visto bueno y el hombre de 24 años de edad emigró por primera vez.

Luego de un episodio que involucró a Foster Gillett y a Estudiantes de La Plata que se terminó truncando, los de la capital rusa invirtieron 4.000.000 de dólares en la mitad de la ficha de Villagra, más 1.000.000 de la propia moneda estadounidense en objetivos. Así, River pudo recuperar algo de lo que había gastado en él.

Rodrigo Villagra con la camiseta de River (Daniel Jayo/Getty Images).

De todos modos, el volante, que llegó a CSKA Moscú en marzo pasado, se encuentra viviendo una verdadera pesadilla que parece no encontrar final. Es que, cinco meses después de su desembarco en la mencionada institución europea, sigue sin debutar oficialmente. Sí, un escenario que ni el más pesimista podría llegar a imaginar.

Publicidad

Publicidad

En primer término, desde CSKA Moscú indicaron que Villagra no era tenido en cuenta por el entrenador como consecuencia de que no estar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas. Igualmente, la teórica puesta a punto del jugador argentino se prolongó de manera indefinida, inclusive hasta el día de la fecha.

Pero eso no es todo. Ese calvario se suma a que Villagra lleva la escalofriante suma de ocho meses sin disputar un encuentro oficial. Su última presentación se produjo allá por el ya lejano 14 de diciembre de 2024, durante la derrota de River por la mínima diferencia en su vista a Racing, en Avellaneda. Sí, una verdadera eternidad.

Los números de Villagra en River

Durante su estadía en River Plate, Rodrigo Villagra supo ver acción en 36 compromisos de carácter oficial. Aportó una asistencia y no marcó goles.

Publicidad

Publicidad

El contrato de Villagra en Rusia

Actualmente, Rodrigo Villagra tiene contrato con CSKA Moscú hasta el 31 de diciembre de 2028. Es decir, por tres años y medio más.

ver también El guiño de Real Madrid a River en el anuncio de la presentación a Franco Mastanuono