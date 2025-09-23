River hoy: la duda de Gallardo vs. Palmeiras y el fin del calvario para Rodrigo Villagra

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 23 de septiembre de 2025, a un día de enfrentar a Palmeiras en San Pablo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La duda que tiene Marcelo Gallardo para armar el once, qué resultados necesita para pasar a semifinales, la sede para jugar contra Racing por la Copa Argentina y el calvario de Rodrigo Villagra que llegó a su fin.

La duda de Gallardo para jugar contra Palmeiras

El próximo miércoles, a partir de las 21.30 horas, River visitará a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los de Núñez buscarán revertir el resultado adverso de la ida y Marcelo Gallardo tiene una duda en la mitad de la cancha. El probable once para jugar contra el equipo de Abel Ferreira es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. También existe la posibilidad que Enzo Pérez juegue en lugar de Juanfer.

Juanfer Quintero podría ir desde el arranque en Brasil. (Foto: Prensa River).

¿Qué resultado necesita River para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores?

River cayó 2 a 1 en el Monumental ante Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y para avanzar a la siguiente instancia deberá ganar. Si lo hace por un gol de diferencia -sin importar el resultado- todo se definirá por penales, aunque si lo hace por una diferencia mayor a dos tantos, los de Gallardo se meterán entre los mejores cuatro del torneo más importante del continente. Ahora bien, en caso de empatar o perder, los de Núñez quedarán eliminados de la competencia.

Sede confirmada para jugar contra Racing por la Copa Argentina

River y Racing se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina en lo que promete ser uno de los partidos del año. Si bien la organización del torneo más federal del país había dado a conocer la fecha del encuentro -será el jueves 2 de octubre- lo que todavía no se sabía era la sede, pero el misterio terminó y se informó que el partido se jugará en el Gigante de Arroyito, la cancha de Rosario Central. Cabe destacar que el vencedor de este encuentro se verá las caras ante Independiente Rivadavia de Mendoza en la semifinal.

Se terminó el calvario para Rodrigo Villagra

A comienzos de 2024, River desembolsó unos 10 millones de dólares por Rodrigo Villagra, pero nunca logró establecerse. Un año más tarde, el empresario Foster Gillett se había comprometido a pagar su pase, pero eso nunca sucedió y el volante estuvo varias semanas parado. Finalmente, en marzo acordó su arribo a CSKA de Moscú, pero en este tiempo estuvo inactivo: primero para hacer una puesta a punto desde lo físico y después por una lesión en su rodilla. Finalmente, el pasado lunes hizo su estreno con el conjunto ruso. Ingresó a jugar los últimos siete minutos en la victoria de su equipo ante Sochi.

