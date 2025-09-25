El karma de River con los volantes: gastó 22 millones en Villagra y Castaño, desechó la vuelta de Santiago Sosa y lo salva Enzo Pérez a los 39 años

Desde el cierre del primer ciclo de Enzo Pérez, River tuvo un problema que no pudo solucionar dentro del campo de juego. El mismo, fue el volante central, ya que ni Martín Demichelis ni Marcelo Gallardo lograron encontrar a un titular indiscutido para acomodar al equipo.

En 2023, durante el primer año de Demichelis al mando del Millonario, el volante central varió, ya que Pérez no terminó de convencer con su rendimiento, por lo que tuvo que cambiar en más de una oportunidad y probar con Nicolás De La Cruz o Rodrigo Aliendro en ese sector.

Además, el DT no pudo contar durante mucho tiempo con Matías Kranevitter, debido a que en su regreso al club sufrió una fuerte lesión de tobillo y luego arrastró otros problemas físicos que lo marginaron de las canchas, por lo que no pudo ser una variante constante.

Para el año siguiente, ya con la salida de Enzo a Estudiantes, la dirigencia de River salió al mercado de pases en búsqueda de su reemplazante y realizó una fuerte inversión, debido a que pagó 10 millones de dólares por el pase de Rodrigo Villagra, más otros dos millones por Nicolás Fonseca.

A lo largo de ese año, Demichelis rotó entre estos dos refuerzos, pero ninguno se quedó con el puesto de manera definitiva. Además, con la llegada de Gallardo, nuevamente Kranevitter se metió en la consideración, a tal punto que fue titular contra Atlético Mineiro por Copa Libertadores.

Cabe destacar que a principios de 2024, tras las llegadas de los mencionados volantes, Demichelis y la dirigencia de River tuvieron la oportunidad de fichar a Santiago Sosa, quien se ofreció a volver, pero la desistieron, por lo que el volante llegó a Racing, donde se ganó un puesto como titular y capitán.

Publicidad

Publicidad

Ya en este año, con el ‘Muñeco’ a la cabeza, se hizo una nueva limpieza en esta posición. Villagra y Fonseca fueron transferidos a CSKA de Moscú y León respectivamente, y para ser el volante central regresó Enzo Pérez tras estar un año en Estudiantes de La Plata, donde consiguió dos títulos.

Junto a Enzo, y luego de una negociación que llevó varias semanas, River pagó 12 millones de dólares para quedarse con el pase de Kevin Castaño, quien arribó proveniente del Krasnodar de Rusia y se convirtió en la segunda compra más cara de la historia del club.

El rendimiento de Pérez en su vuelta no convenció del todo, y es por eso que para la segunda parte del año el Millonario volvió a salir al mercado de pases. En esta oportunidad, pagó cinco millones de dólares para incorporar a Juan Carlos Portillo de Talleres, y rápidamente se ganó un lugar.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, en los últimos dos años y medio River no logró encontrar al volante central titular indiscutido. En medio de esto, también intentó con juveniles surgidos de las inferiores, ya que en 2024 regresó Felipe Peña Biafore de Lanús, aunque rápidamente volvió al Granate, y debutaron los juveniles Giorgio Costantini y Agustín De La Cuesta.

El dinero que gastó River en cada volante que trajo

Matías Kranevitter (2022) – 3,9 millones de dólares

Rodrigo Villagra (2024) – 10 millones de dólares

Nicolás Fonseca (2024) – 2,2 millones dólares

Enzo Pérez (2025) – libre

Kevin Castaño (2025) – 12 millones de dólares

Juan Carlos Portillo (2025) – 5 millones de dólares

ver también Los 10 jugadores que pueden irse de River luego de un nuevo fracaso en la Copa Libertadores