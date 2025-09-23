Tras 282 días de inactividad y luego de una polémica salida de River, Rodrigo Villagra debutó en CSKA de Moscú

Luego de una salida turbulenta de River por el conflicto con Foster Gillet y su fallida llegada a préstamo a Estudiantes, el mediocampista Rodrigo Villagra volvió a jugar un partido oficial tras 282 días al hacer su debut oficial con la camiseta del CSKA de Moscú en la victoria 3 a 1 ante Sochi como visitante.

A falta de 7 minutos para el final del encuentro, con el resultado 2 a 1 a favor de su equipo, Villagra ingresó en lugar del brasileño Alerrandro para defender el marcador, y en el tiempo de adición liquidaron la historia gracias al tanto de Matvey Kislyak.

Durante toda la temporada el mediocampista argentino de 24 años no ingresó en los planes del entrenador, por lo que ni siquiera era convocado para formar parte del banco de suplentes. Debido a esto, tuvo que hacer un reacondicionamiento físico para ser tenido en cuenta.

Además de esto, en medio de esta puesta a punto desde lo físico, Villagra sufrió una lesión de banda lateral en uno de sus muslos, por lo que estuvo varias semanas fuera de las canchas. Esto retrasó aún más el regreso a las canchas, que se demoró poco más de nueve meses.

La última vez que el volante central vio minutos en un partido oficial, fue en la última fecha de la Liga Profesional 2024, cuando el Millonario perdió 2 a 0 contra Racing en el Cilindro de Avellaneda. En aquella oportunidad, fue titular y completó todo el encuentro, en lo que fue su última vez con el elenco de Núñez.

De ahora en más, el mediocampista argentino con pasado en Talleres y Rosario Central, buscará seguir sumando minutos en el elenco ruso. Cabe destacar que tras llegar proveniente desde River, tiene contrato por tres años y medio más, hasta el 31 de diciembre de 2028.

Los números de Rodrigo Villagra en River

En su año como futbolista del Millonario, el mediocampista argentino disputó un total de 36 partidos, en los que no convirtió goles y aportó una asistencia. Además, recibió seis tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2.188 minutos en cancha. En cuanto al palmarés, fue campeón de la Supercopa Argentina 2024.

