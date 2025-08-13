Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

El guiño de Real Madrid a River en el anuncio de la presentación a Franco Mastanuono

El Merengue destacó uno de los momentos más importantes del oriundo de Azul en su paso por el Millonario.

Por Marco D'arcangelo

Franco Mastantuono en su paso por River.
© GettyFranco Mastantuono en su paso por River.

A poco más de un mes y medio de su último partido con la camiseta de River, Franco Mastantuono emprendió su viaje a España para sumarse a las filas del Real Madrid, equipo que compró su ficha a cambio de 45 millones de dólares, el valor estipulado en su cláusula de rescisión.

En sus redes sociales, la cuenta oficial del Merengue informó que el próximo jueves 14 de agosto, día en el que cumple los 18 años, Mastantuono será presentado como refuerzo del equipo comandado por Xabi Alonso y dialogará con los medios de comunicación en conferencia de prensa. 

Además, en este posteo la cuenta del Real Madrid le dejó un guiño a River, debido a que en la foto con la que comunicó esta noticia es con una de Mastantuono festejando su golazo de tiro libre ante Boca, en la victoria de los dirigidos por Marcelo Gallardo por 2 a 1 en el último Superclásico. 

Rápidamente en los comentarios los fanáticos del elenco de Núñez bancaron esta publicación y le desearon lo mejor al volante oriundo de Azul en un nuevo paso en su carrera. Por otro lado, también chicanearon al Xeneize por el triunfo en el Estadio Más Monumental. 

El posteo del Real Madrid con guiño a River.

El posteo del Real Madrid con guiño a River.

El motivo por el que Mastantuono aún no pudo entrenar con el plantel del Real Madrid

A pesar de que llegó a España el pasado 2 de agosto, en todo este tiempo, pese a ya haber sido presentado como jugador del club, Mastantuono no pudo entrenarse con sus nuevos compañeros ni conocer el Santiago Bernabéu, ni ir al campo de entrenamiento, eso se debe a una restricción de la FIFA para evitar la explotación infantil. Cabe destacar que, para la ley, Franco Mastantuono sigue siendo menor de edad.

Publicidad

¿Cuándo podría debutar Franco Mastantuono en Real Madrid?

Recién el jueves tendrá la oportunidad de tener su primer entrenamiento y el martes 19 de agosto, cuando el Merengue se mida ante Osasuna por la primera fecha de LaLiga ya podría ser considerado por Xabi Alonso. La realidad indica que el argentino tendrá que ponerse a punto desde lo físico y también ganar minutos de fútbol, pero reglamentariamente ya podría jugar.

“Mastantuono va a volver a River a una buena edad para cumplir los sueños que le faltaron cumplir”

ver también

“Mastantuono va a volver a River a una buena edad para cumplir los sueños que le faltaron cumplir”

Con Franco Mastantuono como opción, Real Madrid ya sabe el tiempo de baja de Jude Bellingham

ver también

Con Franco Mastantuono como opción, Real Madrid ya sabe el tiempo de baja de Jude Bellingham

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
Hazard reveló su mala relación con Courtois: "Siempre ponía a otros por encima de mí"
Fútbol europeo

Hazard reveló su mala relación con Courtois: "Siempre ponía a otros por encima de mí"

A 3 días de iniciar la temporada, Real Madrid acusó a LALIGA de beneficiar al Barcelona: “Ventaja deportiva indebida”
Fútbol europeo

A 3 días de iniciar la temporada, Real Madrid acusó a LALIGA de beneficiar al Barcelona: “Ventaja deportiva indebida”

“Mastantuono va a volver a River a una buena edad para cumplir los sueños que le faltaron cumplir”
River Plate

“Mastantuono va a volver a River a una buena edad para cumplir los sueños que le faltaron cumplir”

River hoy: regreso de Driussi, chance de estreno para Portillo y decisiones de Gallardo para visitar a Libertad
River Plate

River hoy: regreso de Driussi, chance de estreno para Portillo y decisiones de Gallardo para visitar a Libertad

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo