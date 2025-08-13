El guiño de Real Madrid a River en el anuncio de la presentación a Franco Mastanuono

A poco más de un mes y medio de su último partido con la camiseta de River, Franco Mastantuono emprendió su viaje a España para sumarse a las filas del Real Madrid, equipo que compró su ficha a cambio de 45 millones de dólares, el valor estipulado en su cláusula de rescisión.

En sus redes sociales, la cuenta oficial del Merengue informó que el próximo jueves 14 de agosto, día en el que cumple los 18 años, Mastantuono será presentado como refuerzo del equipo comandado por Xabi Alonso y dialogará con los medios de comunicación en conferencia de prensa.

Además, en este posteo la cuenta del Real Madrid le dejó un guiño a River, debido a que en la foto con la que comunicó esta noticia es con una de Mastantuono festejando su golazo de tiro libre ante Boca, en la victoria de los dirigidos por Marcelo Gallardo por 2 a 1 en el último Superclásico.

Rápidamente en los comentarios los fanáticos del elenco de Núñez bancaron esta publicación y le desearon lo mejor al volante oriundo de Azul en un nuevo paso en su carrera. Por otro lado, también chicanearon al Xeneize por el triunfo en el Estadio Más Monumental.

El posteo del Real Madrid con guiño a River.

El motivo por el que Mastantuono aún no pudo entrenar con el plantel del Real Madrid

A pesar de que llegó a España el pasado 2 de agosto, en todo este tiempo, pese a ya haber sido presentado como jugador del club, Mastantuono no pudo entrenarse con sus nuevos compañeros ni conocer el Santiago Bernabéu, ni ir al campo de entrenamiento, eso se debe a una restricción de la FIFA para evitar la explotación infantil. Cabe destacar que, para la ley, Franco Mastantuono sigue siendo menor de edad.

¿Cuándo podría debutar Franco Mastantuono en Real Madrid?

Recién el jueves tendrá la oportunidad de tener su primer entrenamiento y el martes 19 de agosto, cuando el Merengue se mida ante Osasuna por la primera fecha de LaLiga ya podría ser considerado por Xabi Alonso. La realidad indica que el argentino tendrá que ponerse a punto desde lo físico y también ganar minutos de fútbol, pero reglamentariamente ya podría jugar.

ver también “Mastantuono va a volver a River a una buena edad para cumplir los sueños que le faltaron cumplir”