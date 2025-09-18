Luis Díaz reveló qué tan cerca estuvo de llegar al Barcelona antes de fichar por Bayern Múnich: “Decisión objetiva”

La salida de Luis Díaz del Liverpool tras la conquista de la última Premier League era prácticamente un hecho, quedaba definir cuál sería su siguiente destino. Barcelona y Bayern Múnich fueron los dos clubes interesados todo el tiempo por el fichaje del colombiano, que terminó optando por convertirse en nuevo futbolista de los bávaros.

Por momentos, medios europeos señalaban que la posibilidad de que el ‘Guajiro’ se transformara en nuevo jugador del club culé era casi un hecho, aunque el Bayern fue el que terminó acelerando y fichando a Luis Díaz por 75 millones de euros, una cifra inalcanzable para esta realidad del Barcelona. Aún así, la posibilidad de ver al colombiano con la camiseta blaugrana fue concreta, y así lo reconoció el propio futbolista.

Luis Díaz pudo haber fichado por Barcelona en este mercado. (Getty)

“Hubieron conversaciones“, admitió Luis Díaz al ser consultado por esas chances de ser nuevo jugador del Barcelona para esta temporada. “Como en todo mercado, con varios equipos. Normalmente, es lo que siempre mueve el mercado“, agregó el colombiano en diálogo con Movistar una vez terminado el partido del miércoles entre Bayern Múnich y Chelsea por Champions League.

“Pero estoy muy tranquilo con mi decisión, decidí muy objetivamente sobre mi futuro, que era muy importante“, afirmó Luis Díaz. “Llegué a un grandísimo club, a una gran liga, a un gran grupo y una gran familia. Ahora trataré de dar el máximo acá que va a ser importante para el club”, completó.

Luis Díaz lleva seis partidos oficiales con la camiseta del Bayern Múnich en la presente temporada, en los que ha convertido 4 goles y repartido un par de asistencias. Además, desde que debutó como jugador bávaro -incluyendo amistosos- ha ganado todos los partidos que ha disputado.

Publicidad

Publicidad

Luis Díaz-Harry Kane, la nueva sociedad que ya funciona a la perfección en Múnich.

El colombiano, de 28 años, firmó un contrato que lo vincula al Bayern Múnich por cuatro temporadas, hasta el final de la campaña 2028/29, y ya se consagró campeón de la Supercopa de Alemania, en lo que fue victoria por 2 a 1 ante el Stuttgart, partido en el que convirtió uno de los dos goles del triunfo.