Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Luis Díaz reveló qué tan cerca estuvo de llegar al Barcelona antes de fichar por Bayern Múnich: “Decisión objetiva”

El colombiano admitió que hubo conversaciones con la entidad blaugrana, pero que finalmente optó por irse a Alemania.

Por Germán Celsan

Luis Díaz confesó que estuvo cerca del Barcelona
© GettyLuis Díaz confesó que estuvo cerca del Barcelona

La salida de Luis Díaz del Liverpool tras la conquista de la última Premier League era prácticamente un hecho, quedaba definir cuál sería su siguiente destino. Barcelona y Bayern Múnich fueron los dos clubes interesados todo el tiempo por el fichaje del colombiano, que terminó optando por convertirse en nuevo futbolista de los bávaros.

Por momentos, medios europeos señalaban que la posibilidad de que el ‘Guajiro’ se transformara en nuevo jugador del club culé era casi un hecho, aunque el Bayern fue el que terminó acelerando y fichando a Luis Díaz por 75 millones de euros, una cifra inalcanzable para esta realidad del Barcelona. Aún así, la posibilidad de ver al colombiano con la camiseta blaugrana fue concreta, y así lo reconoció el propio futbolista.

Luis Díaz pudo haber fichado por Barcelona en este mercado. (Getty)

Luis Díaz pudo haber fichado por Barcelona en este mercado. (Getty)

Hubieron conversaciones“, admitió Luis Díaz al ser consultado por esas chances de ser nuevo jugador del Barcelona para esta temporada. “Como en todo mercado, con varios equipos. Normalmente, es lo que siempre mueve el mercado“, agregó el colombiano en diálogo con Movistar una vez terminado el partido del miércoles entre Bayern Múnich y Chelsea por Champions League.

Pero estoy muy tranquilo con mi decisión, decidí muy objetivamente sobre mi futuro, que era muy importante“, afirmó Luis Díaz. “Llegué a un grandísimo club, a una gran liga, a un gran grupo y una gran familia. Ahora trataré de dar el máximo acá que va a ser importante para el club”, completó.

Luis Díaz lleva seis partidos oficiales con la camiseta del Bayern Múnich en la presente temporada, en los que ha convertido 4 goles y repartido un par de asistencias. Además, desde que debutó como jugador bávaro -incluyendo amistosos- ha ganado todos los partidos que ha disputado.

Publicidad
Luis Díaz-Harry Kane, la nueva sociedad que ya funciona a la perfección en Múnich.

Luis Díaz-Harry Kane, la nueva sociedad que ya funciona a la perfección en Múnich.

El colombiano, de 28 años, firmó un contrato que lo vincula al Bayern Múnich por cuatro temporadas, hasta el final de la campaña 2028/29, y ya se consagró campeón de la Supercopa de Alemania, en lo que fue victoria por 2 a 1 ante el Stuttgart, partido en el que convirtió uno de los dos goles del triunfo.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Los hinchas de Chelsea destrozaron a Enzo Fernández por su nivel: "Holgazán"
Champions League

Los hinchas de Chelsea destrozaron a Enzo Fernández por su nivel: "Holgazán"

Por qué silbaron a Marc Cucurella en Bayern Múnich vs. Chelsea en la Champions League 2025-2026
Champions League

Por qué silbaron a Marc Cucurella en Bayern Múnich vs. Chelsea en la Champions League 2025-2026

Revelan que Bayern Múnich intentó robarle a Lamine Yamal al Barcelona antes de su debut en primera: “Los volvió locos”
Fútbol europeo

Revelan que Bayern Múnich intentó robarle a Lamine Yamal al Barcelona antes de su debut en primera: “Los volvió locos”

Los pésimos números de Palmeiras como local que ilusionan a River en la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Los pésimos números de Palmeiras como local que ilusionan a River en la Copa Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo