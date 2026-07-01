Mientras disputa el Mundial con la Selección Argentina, Nico González define su futuro en Atlético de Madrid

El volante debe volver a la Juventus y el Colchonero venció el plazo para ejecutar la opción de compra.

Mientras disputa el Mundial 2026 con la Selección Argentina, el volante Nicolás González se encuentra a la espera de resolver su futuro, debido a que se terminó su contrato con Atlético de Madrid, donde se encontraba a préstamo, por lo que debe volver a la Juventus, club dueño de su pase.

En este sentido, según lo informado por el medio español Marca, la intención del Colchonero es la de retener al argentino, por lo que en los próximos días elevaría una oferta formal para comprar el pase del futbolista de 28 años que está disputando su primera Copa del Mundo.

Cabe destacar que Atlético de Madrid tenía una opción de compra de 32 millones de euros para ejecutar a su favor, pero debido al alto costo decidieron no hacer uso de la misma y así sentarse a negociar con los dirigentes de la Vecchia Signora para comprarlo por un valor menor.

Siguiendo con la información, el medio español agregó que la idea del Colchonero es la de ofrecer dinero por González, y a su vez, incluir el pase de algún futbolista que Juventus tenga interés. El mismo puede ser a préstamo o también con una transferencia definitiva.

Así las cosas, Nico González definirá su futuro en los próximos días. Por el momento el jugador no se pronunció al respecto, aunque su intención sería la de permanecer en Atlético de Madrid, en donde se convirtió en una pieza clave para el entrenador argentino, Diego Simeone.

Los números de Nicolás González en Atlético de Madrid

En su temporada como futbolista del Colchonero, el volante de 28 años disputó un total de 37 partidos, en los que marcó cinco goles y no aportó asistencias. Además recibió 4 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 1914 minutos en cancha.

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