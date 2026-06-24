Marc Cucurella anticipó la llegada de Enzo Fernández al Real Madrid: “Ojalá tenga suerte y se haga”

El lateral español, flamante refuerzo merengue, habló de la posibilidad concreta de que Enzo Fernández también llegue al club de la capital española en este mismo mercado.

Real Madrid es uno de los equipos que más rápido y contundentemente se ha movido en este mercado. Mientras se disputa el Mundial 2026, el merengue ya cerró como refuerzos a Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries y a Marc Cucurella, y todo indica que Enzo Fernández es su próximo gran objetivo.

El mediocampista argentino fue un pedido expreso de José Mourinho, o al menos así afirman desde tierras europeas. En ese contexto, todo indica que su llegada es cuestión de tiempo, y hasta el propio Marc Cucurella se refirió a ello como flamante jugador de la Casa Blanca.

En diálogo con Radio MARCA, y en pleno Mundial, Cucurella fue consultado sobre su relación con Enzo y sobre qué tan viable es que el ex River lo acompañe, dejando Chelsea y uniéndose al club blanco: “Es un gran jugador además de un amigo mío. Me ha felicitado por el fichaje“, destacó inicialmente el lateral español.

Enzo felicitó a Cucurella por su llegada al Madrid… y podría seguirlo. (Getty)

Sobre la llegada de Enzo al Madrid, casi que lo dio al caer: “Ojalá se haga. Yo estaría muy contento. En el Chelsea hemos sido muy felices y tener la oportunidad de fichar los dos por el mismo verano por el Madrid. Ojalá tenga suerte y se haga“, sentenció.

Cucurella y Enzo Fernández eran líderes en el plantel de Chelsea

Cucurella y Enzo Fernández coincidieron prácticamente durante toda su estancia en Chelsea, el español llegó en agosto del 2022 y el argentino, en enero del 2023. Juntos conquistaron la UEFA Conference League 2024/25 y el Mundial de Clubes 2025 como referentes de los Blues.

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Enzo y Cucurella se hicieron muy cercanos en Chelsea. (Getty)

Previo a la salida de Liam Rosenior de Chelsea, en enero pasado, se habló de que Enzo y Cucurella lideraban el vestuario, al menos en cuanto a los hispanohablantes respecta. En cualquier caso, ambos son bastante cercanos, lo que puede facilitar la salida de Enzo de los Blues para unirse a Real Madrid más adelante en este mismo mercado.

Síntesis

Marc Cucurella expresó públicamente su deseo de que su amigo Enzo Fernández abandone el Chelsea para sumarse junto a él como refuerzo del Real Madrid.

expresó públicamente su deseo de que su amigo Enzo Fernández abandone el Chelsea para sumarse junto a él como refuerzo del Real Madrid. Cuatro fichajes ya oficializó el conjunto merengue en lo que va de este mercado de pases: Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries y el propio lateral español.

ya oficializó el conjunto merengue en lo que va de este mercado de pases: Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries y el propio lateral español. Chelsea fue el equipo donde ambos futbolistas coincidieron, forjaron una estrecha relación y lograron conquistar juntos la UEFA Conference League y el Mundial de Clube