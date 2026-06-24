Marc Cucurella anticipó la llegada de Enzo Fernández al Real Madrid: “Ojalá tenga suerte y se haga”

Real Madrid es uno de los equipos que más rápido y contundentemente se ha movido en este mercado. Mientras se disputa el Mundial 2026, el merengue ya cerró como refuerzos a Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries y a Marc Cucurella, y todo indica que Enzo Fernández es su próximo gran objetivo.
El mediocampista argentino fue un pedido expreso de José Mourinho, o al menos así afirman desde tierras europeas. En ese contexto, todo indica que su llegada es cuestión de tiempo, y hasta el propio Marc Cucurella se refirió a ello como flamante jugador de la Casa Blanca.
En diálogo con Radio MARCA, y en pleno Mundial, Cucurella fue consultado sobre su relación con Enzo y sobre qué tan viable es que el ex River lo acompañe, dejando Chelsea y uniéndose al club blanco: “Es un gran jugador además de un amigo mío. Me ha felicitado por el fichaje“, destacó inicialmente el lateral español.
Enzo felicitó a Cucurella por su llegada al Madrid… y podría seguirlo. (Getty)
Sobre la llegada de Enzo al Madrid, casi que lo dio al caer: “Ojalá se haga. Yo estaría muy contento. En el Chelsea hemos sido muy felices y tener la oportunidad de fichar los dos por el mismo verano por el Madrid. Ojalá tenga suerte y se haga“, sentenció.
Cucurella y Enzo Fernández eran líderes en el plantel de Chelsea
Cucurella y Enzo Fernández coincidieron prácticamente durante toda su estancia en Chelsea, el español llegó en agosto del 2022 y el argentino, en enero del 2023. Juntos conquistaron la UEFA Conference League 2024/25 y el Mundial de Clubes 2025 como referentes de los Blues.
Enzo y Cucurella se hicieron muy cercanos en Chelsea. (Getty)
Previo a la salida de Liam Rosenior de Chelsea, en enero pasado, se habló de que Enzo y Cucurella lideraban el vestuario, al menos en cuanto a los hispanohablantes respecta. En cualquier caso, ambos son bastante cercanos, lo que puede facilitar la salida de Enzo de los Blues para unirse a Real Madrid más adelante en este mismo mercado.
Síntesis
- Marc Cucurella expresó públicamente su deseo de que su amigo Enzo Fernández abandone el Chelsea para sumarse junto a él como refuerzo del Real Madrid.
- Cuatro fichajes ya oficializó el conjunto merengue en lo que va de este mercado de pases: Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries y el propio lateral español.
- Chelsea fue el equipo donde ambos futbolistas coincidieron, forjaron una estrecha relación y lograron conquistar juntos la UEFA Conference League y el Mundial de Clube