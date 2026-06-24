FIFA dio a conocer el árbitro para el partido entre Argentina y Jordania por el Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscan cerrar la fase de grupos con puntaje ideal el próximo sábado 27 de junio en Dallas.

La Selección Argentina comenzó el Mundial 2026 con el pie derecho y dejó en claro que no le queda grande el mote de candidato. De hecho, fue la selección más sólida junto a Francia en lo que va de la fase de grupos. Los de Lionel Scaloni golearon por 3 a 0 a Argelia y superaron a Austria por 2 a 0, el autor de los goles en ambos partidos fue Lionel Andrés Messi.

El próximo sábado, a partir de las 23 horas, en Dallas, la Selección Argentina cerrará la fase de grupos ante Jordania. Si bien los de Scaloni ya se aseguraron el primer puesto, terminar el Grupo J con puntaje perfecto es importante. Además, para el entrenador será una buena oportunidad para darles minutos a aquellos futbolistas que no jugaron tanto.

¿Quién es el árbitro para el partido entre Argentina y Jordania?

FIFA dio a conocer el cuerpo arbitral para el duelo entre Argentina y Jordania del próximo sábado. El árbitro principal será el rumano Istvan Kovacs, quien estará acompañado por Mihai Marica como asistente 1 y por Ferencz Tunyogi como asistente 2. El cuarto árbitro será Dahane Beida de Mauritania y el quinto Jerson Santos de Angola.

Istvan Kovacs ya dirigió el partido entre Túnez y Japón en este Mundial 2026. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral para el partido entre Argentina y Jordania

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumania)

Asistente 1: Mihai Marica (Rumania)

Asistente 2: Ferencz Tunyogi (Rumania)

4to: Dahane Beida (Mauritania)

5to: Jerson Santos (Angola)

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