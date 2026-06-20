Real Madrid desmintió los rumores sobre Olise y evalúa una oferta histórica por Enzo Fernández

Las últimas semanas de Real Madrid fueron realmente movidas: Florentino Pérez ganó las elecciones presidenciales, Mourinho es el nuevo director técnico y ya están confirmados Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Marc Cucurella como refuerzos. Con ese contexto sobre la mesa, ahora emitieron un comunicado oficial para anunciar una postura institucional.

Como suele hacer últimamente, el conjunto merengue publicó un escrito formal en su página web y lo difundió mediante las redes sociales. Lo cierto es que lo hizo para desmentir el supuesto interés por Michael Olise, el futbolista sensación que acaparó la atención de todos. Por ese motivo, dejaron en claro que está totalmente descartada una posible negociación con Bayern Múnich.

Michael Olise, figura de Bayern Múnich. (Getty Images)

Esta acción también significa otra: no negaron los rumores de Enzo Fernández. Bien se sabe que el mediocampista de la Selección Argentina es del gusto de Florentino, admitió que quiere vivir en Madrid y sería un verdadero salto de calidad para el plantel merengue, que busca romper el mercado con un fichaje estelar que llegue y tenga un impacto inmediato sobre el césped.

El campeón del mundo integra la lista de solo 4 futbolistas que irá a buscar Real Madrid en esta ventana de transferencias, donde ya fichó varios jugadores. Eso sí, para quedarse con el talentoso volante debe desembolsar alrededor de 130 millones de euros, que es el precio asignado por Chelsea. Cualquier propuesta menor será descartada, por lo que ya analizan la manera de hacerlo.

Enzo Fernández, capitán de Chelsea. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que podría ser la compra más cara de la historia del club o al menos estar entre las más elevadas. Para tomar dimensión, Jude Bellingham arribó por 127 millones de euros en 2023, mientras que Eden Hazard llegó a cambio de 120,8 millones en 2019 y varios años atrás Gareth Bale costó 101 millones en la temporada 2013/14.

El comunicado de Real Madrid sobre Michael Olisé

“Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid C. F. desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno.

El Real Madrid quiere asimismo destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad.

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Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíproco, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid”.