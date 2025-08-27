Mientras sigue relegando a Garnacho, Manchester United protagonizó un papelón histórico en Inglaterra frente a Grimsby

Por la segunda ronda de la EFL Cup, y sin la presencia de Alejandro Garnacho, en Blundell Park se produjo la eliminación de Manchester United, por penales, frente a Grimsby Town, equipo de la Tercera División inglesa.

Charles Vernam y Tyrell Warren, a los 22 y a los 30 minutos de la primera etapa, le dieron la ventaja parcial a Grimsby Town, mientras que sobre el final del partido aparecieron Bryan Mbeumo y Harry Maguire, a los 75 y a los 89 minutos para llevar el duelo a los penales. Pero allí, los dirigidos por Rúben Amorim no dieron la talla.

El papelón fue histórico. Luego de una extensa tanda de penales, que terminó 12-11 en favor de los comandados por David Artell y que accedieron a la siguiente etapa del certamen del que participan los 92 equipos de las cuatro primeras categorías del fútbol inglés.

Tras la clasificación, los fanáticos de The Mariners invadieron el campo de juego del Blundell Park, tal como si se tratara de un partido por el ascenso, un título o evitar la pérdida de la categoría. Y esta derrota agudizó el pésimo momento deportivo que atraviesan los Red Devils, que siguen sin tener a Garnacho entre sus filas luego de una discusión con el entrenador.

Tweet placeholder

La millonaria oferta que Chelsea le hará a Manchester United por Alejandro Garnacho

La novela entre Manchester United, Alejandro Garnacho y Chelsea consumió literalmente todo el mercado de pases europeo. El jugador tenía claro desde finales de la pasada temporada que no quería continuar en los Red Devils y los Blues se mostraron decididos a recibirlo desde que inició el período de transferencias que cerrará el primero de septiembre.

Publicidad

Publicidad

Así, sobre la campana y después de muchas idas y vueltas, la situación está a punto de resolverse de manera favorable a los intereses de todas las partes, porque según avanzó el periodista Fabrizio Romando desde Londres se envió ya la oferta que cumple con las exigencias económicas del United.

Alejandro Garnacho podría irse del Manchester United.

La misma oscila entre los 40 y los 46 millones de euros, por lo que solo se espera la luz verde desde Manchester para que Enzo Maresca reciba un refuerzo que le dará una importante variedad de nuevas alternativas en el ataque del flamante campeón mundial de clubes.

Publicidad

Publicidad

La racha adversa de Manchester United ante Grimsby Town

Con esta nueva igualdad, que luego se transformó en derrota por penales, se estiró la racha negativa de Manchester United frente a Grimsby Town fuera de Old Trafford: hace 120 años que no le gana en condición de visitante, cuando aún el club ubicado en la localidad de Cleethorpes se desempeñaba en la Segunda División.

Actualmente, la brecha se estiró a 9 partidos en fila sin triunfos de los Red Devils en Blundell Park, la casa de Grimsby Town, que tiene capacidad para 9.052 espectadores aproximadamente. Incluso, ambos clubes poseen un récord de asistencia: en 1939, y por la semifinal de la FA Cup, hubo 76.962 aficionados observando el cruce que se llevó a cabo en Old Trafford.