La millonaria oferta de Chelsea a Manchester United para poner fin a la novela de Alejandro Garnacho

La novela entre Manchester United, Alejandro Garnacho y Chelsea consumió literalmente todo el mercado de pases europeo. El jugador tenía claro desde finales de la pasada temporada que no quería continuar en los Red Devils y Los Blues se mostraron decididos a recibirlo desde que inició el período de transferencias que cerrará el primero de septiembre.

Así, sobre la campana y después de muchas idas y vueltas, la situación está a punto de resolverse de manera favorable a los intereses de todas las partes, porque según avanzó el periodista Fabrizio Romando desde Londres se envió ya la oferta que cumple con las exigencias económicas del United.

La misma oscila entre los 40 y los 46 millones de euros, por lo que solo se espera la luz verde desde Manchester para que Enzo Maresca reciba un refuerzo que le dará una importante variedad de nuevas alternativas en el ataque del flamante campeón mundial de clubes.

También será un alivio para Garnacho, que de no ser transferido estaba en riesgo de mantenerse inactivo cuanto menos durante media temporada, lo que entre otras cosas hubiera dejado prácticamente sepultadas sus chances de disputar con la Selección Argentina el Mundial de 2026.

Alejandro Garnacho quiere relanzar su carrera en Chelsea. (Foto de Getty)

Los números de Garnacho en su última temporada en Manchester United

En la última campaña, el Bichito disputó un total de 39 compromisos en los que anotó 8 goles a pesar de haber perdido minutos y oportunidades como titular. Manchester United espera recibir más de 55 millones de euros para desprenderse de él en este mercado.

Publicidad

Publicidad

Chelsea, la oportunidad de resurgir

Si termina por concretarse su llegada al Chelsea, Alejandro Garnacho no solo dará un salto de calidad teniendo en cuenta la mejor actualidad del equipo que conduce Enzo Maresca respecto al Manchester United, sino que además tendrá la oportunidad de relanzar su carrera.

Las rispideces con Ruben Amorim habían conspirado contra la posibilidad de tener continuidad y provocaron también que el jugador fuera perdiendo lugar en la consideración de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Una buena temporada con Los Blues, en cambio, podría volver a ponerlo en carrera para disputar su primera Copa del Mundo.