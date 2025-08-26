Molesto por los pocos minutos que le dio Xabi Alonso en el inicio de LaLiga, un jugador de Real Madrid acelera su salida a un gigante francés

Xabi Alonso ya ha dado lugar a una importante renovación en Real Madrid, apostando fuerte por jóvenes futbolistas como Dean Huijsen, Arda Güler, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. A la vez, ha quitado protagonismo a estrellas de la talla de Rodrygo, que no sumó minutos en la primera fecha de LaLiga ante Mallorca, y Vinícius, suplente en la segunda fecha ante Real Oviedo.

En esos movimientos dentro de la plantilla que propuso el entrenador que llegó desde Bayer Leverkusen para reemplazar a Carlo Ancelotti, un jugador que siente haber quedado muy relegado es Dani Ceballos, que si bien ingresó desde el banco de suplentes en los dos encuentros, solo sumó cuatro minutos en total.

Lejos de estar a gusto con haber ingresado en los dos encuentros justo antes de la finalización, casi sin haber podido entrar en contacto con la pelota, el ex Real Betis y Arsenal está haciendo fuerzas para encontrar nuevo destino en la última semana de mercado de fichajes en Europa y ha encontrado una oportunidad más que ilusionante en un gigante del fútbol francés.

Según avanzó el periodista Fabrizio Romano, Olympique de Marsella ya hizo una oferta al Real Madrid para hacerse de sus servicios y aunque todavía hay diferencias en el valor, que no trascendió, hay confianza de todas las partes en que se llegará a un acuerdo para la salida de Ceballos.

Dani Ceballos no está conforme con su situación en el plantel. (Foto de Getty).

La razón principal por la que Ceballos quiere dejar Real Madrid

Más allá de ser el jugador plenamente consciente de lo difícil que es hacerse lugar en una plantilla repleta de estrellas como la de Real Madrid, pues ya le ha tocado vivirlo en años anteriores, lo que cambió para la presente temporada es que es la última previo a la disputa del Mundial de 2026 en el que está ilusionado con ser uno de los representantes de la Selección de España.

Ceballos entiende que el poco rodaje que tendrá garantizado como Merengue conspirará contra ese deseo y ya mantuvo diálogo con representantes del club francés para obtener garantías de que su situación cambiará radicalmente si finalmente se suma al plantel que conduce Roberto De Zerbi.

De hecho, Romano señaló que el español quedó muy conforme con el proyecto deportivo de Olympique de Marsella y con el protagonismo prometido que la garantizaría la regularidad necesaria para pelear de igual a igual con cualquier otro mediocampista de selección.