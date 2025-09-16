Por qué no juega hoy Vinícius Júnior en Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League

Real Madrid inicia su participación en la Champions League, donde le toca recibir a Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu y, sorpresivamente, sin la presencia del brasileño Vinícius Júnior.

El elenco comandado por Xabi Alonso, que viene de ganarle a Real Sociedad por 2-1, en condición de visitante, tendrá al argentino Franco Mastantuono en el ataque junto a Kylian Mbappé, Rodrygo y Arda Güler.

Para este encuentro, el entrenador español decidió relegar a Vini hacia el banco de suplentes por una decisión táctica, ya que priorizará el ataque con cuatro futbolistas. Por lo tanto, tendrá la oportunidad de ingresar en el complemento.

De esta manera, entre los relevos están Andriy Lunin, Fran González, Dani Carvajal, David Alaba, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Vinícius Júnior, Gonzalo García, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Fran García y Brahim Díaz.

Las formaciones de Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League

Tabla de posiciones de la Champions League

