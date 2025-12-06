Leonardo Balerdi, quien es parte de la renovación a la que dio lugar Lionel Scaloni tras el título conquistado en Qatar, sabe que sus reiteradas convocatorias a la Selección Argentina el último año mucho tuvieron que ver, más allá de su buen nivel en Olympique de Marsella, con la lesión que le ha impedido a Lisandro Martínez disputar todo el tramo final de las Eliminatorias Conmebol, así como los amistosos posteriores.

En ese sentido, sumado a la exigencia constante que demanda siempre el entrenador, el defensor surgido de Boca entiende también que su presencia en la lista definitiva de futbolistas que disputarán el Mundial 2026 no puede darse por sentada, sino que deberá ganársela fin de semana tras fin de semana con el club francés que lo tiene como capitán y confirmarlo, si tiene la suerte de estar, en la Fecha FIFA de marzo del año próximo.

Por todo ello es que Balerdi no tiene intenciones siquiera de sentarse a evaluar una oferta que, según trascendió, estaban preparando en Al-Qadsiah de Arabia Saudita para lanzarse por su fichaje en el mercado de pases de mitad de temporada. Según avanzó el periodista Germán García Grova en X, el defensor “pretende quedarse en Europa para seguir en la consideración de Scaloni” en la recta final del camino rumbo a la Copa del Mundo que se disputará con Estados Unidos, México y Canadá como sedes.

De esta manera, el capitán del Olympique de Marsella prioriza su futuro deportivo por sobre los beneficios millonarios que podría reportarle su paso al fútbol árabe, donde para seducirlo ya tenían preparado un salario muy superador del que percibe en Francia.

Un punto cercano de comparación puede establecerse con Mateo Retegui, delantero argentino que se naturalizó para representar a la Selección de Italia y que tras dejar Atalanta para vincularse al Al-Qadsiah pasó a percibir un salario anual de alrededor de 17 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

Más pretendientes en Europa

ver también Es una fija para Lionel Scaloni en la Selección Argentina y podría emigrar a Arabia Saudita por una fortuna

El hecho de contar con pasaporte italiano, sumado a su buen nivel en Francia y su acumulación de partidos con la Selección Argentina, volvieron a Leonardo Balerdi un futbolista cotizado por los equipos más importantes de la Serie A. De hecho, Roma intentó su fichaje en el pasado sin llegar a buen puerto y también en Juventus interesa como refuerzo futuro.

Sus números en Olympique de Marsella

Desde su llegada al elenco francés a mediados de 2021, el defensor central de 26 años lleva disputados un total de 177 partidos, en los que convirtió cinco goles y aportó tres asistencias. Además, recibió 44 tarjetas amarillas y fue expulsado en 6 oportunidades en 13619 minutos en cancha.

Data clave

Leandro Balerdi rechazó una oferta del Al-Qadsiah para seguir en la consideración de Scaloni .

rechazó una oferta del para seguir en la consideración de . El defensor prioriza la competencia europea para asegurar su lugar en el Mundial 2026 .

para asegurar su lugar en el . Capitán del Marsella, suma 177 partidos y despierta interés de Roma y Juventus.

Publicidad