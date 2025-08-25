Franco Mastantuono se lleva una de las notas más altas en su debut como titular en el Real Madrid

Franco Mastantuono sigue aprovechando la confianza y el gran respaldo que le da su entrenador en el Real Madrid, Xabi Alonso. Luego de lo que fue su debut como jugador merengue el martes pasado en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Osasuna (sumó 28 minutos), este domingo 24 de agosto hizo su estreno como titular frente al Real Oviedo.

Exactamente pasaron 10 días desde su presentación como nuevo refuerzo, por lo que su proceso en el fútbol europeo está avanzando a un ritmo aceleradísimo, nada habitual en un jugador de 18 años recién cumplidos. Y encima, lo cierto es que lo viene haciendo bien, porque cumplió con su nivel en lo que terminó siendo victoria del primer equipo de la Casa Blanca por 3 a 0.

Así lo vieron los medios españoles, que calificaron a Franco Mastantuono con las notas más altas entre los integrantes del plantel de Xabi Alonso. Por ejemplo, el diario Marca lo aprobó con un 8 al destacar su pegada en la pelota parada para ”generar más opciones”, su ”presión” en la salida del rival y sus ”ganas de impresionar y trabajar”. ”Realiza todas sus jugadas con una tranquilidad y seguridad inusual para su edad”, remarcó el medio citado sobre el final del fragmento dedicado al nacido en Azul.

Por su parte, el Diario AS, si bien no suele atribuir números, sí agregó al ex River entre los que se eximieron frente al Real Oviedo. ”No tardó en apretar al rival en una presión que casi termina en gol, bajó a recuperar en balón en área propia para armar una contra… Tiene interiorizada la intensidad que demanda el plan. Aunque es con balón, con total libertad para aparecer por el frente, donde está su esencia. Por derecha recibió con soltura y regaló una incursión en el área, por el centro que acarició el penalti. Muy conectado al juego, hasta que se quedó sin pilas”.

No obstante, para el periódico Mundo Deportivo, medio al cual se lo considera cercano al FC Barcelona, Mastantuono ”fue de más a menos” y por eso ”Xabi Alonso le quitó en la segunda parte”.

En esa misma línea, Sport (portal catalán) consideró que el futbolista argentino jugó para un 6, cifra que explicó de la siguiente forma: ”Arrancó tocando mucho el balón, entrando por dentro y filtrando muchos balones de espaldas a portería. Protestó un penalti en una jugada individual y después desapareció”.

Real Madrid trabajará esta semana pensando en el Mallorca

Real Madrid se enfocará desde el martes 26 de agosto en el Mallorca, su rival por la tercera jornada de LaLiga 2025/2026, en la cual ya suma 6 puntos de 6 posibles. El compromiso con el elenco bermellón se llevará a cabo este sábado 30 desde las 21:30 horas de España (17:30 de Argentina) en el Estadio Santiago Bernabéu.

