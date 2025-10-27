Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Nació en Surinam, fue goleador de la Premier League con Chelsea y ahora participa de un popular reality show

Jimmy Floyd Hasselbaink, quien fue dos veces Bota de Oro de la Premier League, participó en un reality show de baile durante cinco semanas.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Jimmy Floyd Hasselbaink en su última participación en un reality show.
© Instagram: official_jfhasselbainkJimmy Floyd Hasselbaink en su última participación en un reality show.

A fines de la década de 1990 y principios de los 2000, el delantero Jimmy Floyd Hasselbaink, quien nació en Surinam y representó a la Selección de Países Bajos, marcó una era en la Premier League, debido a que tanto en Chelsea como en Leeds se convirtió en el máximo goleador del certamen.

Durante su carrera, en la que pasó por importantes clubes como los Blues, Atlético de Madrid y AZ Alkmaar, el delantero marcó 249 goles en 591 partidos, por lo que se destacó por su capacidad goleadora. Gracias a esto, fue citado durante 5 años a su selección y disputó el Mundial de Francia 1998.

Años después de su retiro del fútbol profesional, y alejado de su carrera como entrenador, en la que llegó a ser asistente de Gareth Southgate en la Selección de Inglaterra, Hasselbaink fue noticia debido a que terminó su participación en un popular reality show de baile.

Es que, durante los últimos dos meses, el nacido en Paramaribo, capital de Surinam, fue concursante de la vigésimo tercera temporada de Strictly Come Dancing, un reality show popular de baile que se realiza en Reino Unido. En el mismo, fue compañero de la coreógrafa Lauren Oakley.

Hasselbaink estuvo presente en el programa durante cinco semanas, y en la quinta quedó eliminado por decisión de los jueces tras recibir pocos votos por parte del público, luego de competir contra la pareja en la que estuvo presente la reconocida actriz Amber Davies.

Jimmy Floyd Hasselbaink bailando junto a Lauren Oakley. (Foto: Jimmy Floyd Hasselbaink).

Jimmy Floyd Hasselbaink bailando junto a Lauren Oakley. (Foto: Jimmy Floyd Hasselbaink).

Publicidad

“Me ha encantado la experiencia. Solo puedo agradecerles muchísimo por permitirme vivirla y a mis hijas por animarme a venir aquí y hacer esto. Nunca imaginé que lo disfrutaría tanto”, fueron las palabras del ex delantero tras quedar eliminado en la quinta semana del certamen.

Además, le dedicó unas palabras a su compañera, Lauren Oakley. “Esta experiencia vivirá conmigo para siempre. Lo más importante es que Lauren es absolutamente increíble. Ha sido maravillosa conmigo. Es un diamante”, soltó. 

La carrera de Hasselbaink

A lo largo de su carrera como futbolista, el nacido en Surinam jugó en Telstar y AZ Alkmaar de Países Bajos, en donde se despachó con 5 goles en 46 encuentros. Luego, dio el salto a la Liga de Portugal, en donde pasó primero por Campomaiorense y luego por Boavista. 36 goles en 72 partidos fueron sus números.

Publicidad

Debido al buen rendimiento en Portugal, dio el salto a la Premier League para jugar con el Leeds United, donde ganó la primera Bota de Oro de su carrera. 87 partidos fueron los que disputó, con 42 goles. Desde allí, saltó a LaLiga para jugar en el Atlético de Madrid, donde permaneció durante una temporada, en la que mostró un gran nivel al marcar 33 goles en 43 partidos. 

Jimmy Floyd Hasselbaink jugando para Chelsea. (Getty).

Jimmy Floyd Hasselbaink jugando para Chelsea. (Getty).

Su mejor momento se dio en Chelsea, institución en la que permaneció desde 2000 hasta 2004. En los Blues, con quien ganó la FA Cup 2000/01 y una nueva Bota de Oro en 2001, el nacido en Surinam marcó 87 goles en total en 177 partidos. 

Publicidad

Los últimos clubes de su carrera fueron en Inglaterra. Primero, pasó por el Middlesbrough, luego fue fichado por el Charlton Athletic y cerró su carrera en la temporada 2007/08 con la camiseta del Cardiff City.

Fue campeón de Premier y Champions con el Manchester City de Guardiola, apenas jugó 100 minutos en 7 temporadas y hoy anunció su retiro

ver también

Fue campeón de Premier y Champions con el Manchester City de Guardiola, apenas jugó 100 minutos en 7 temporadas y hoy anunció su retiro

Guardiola lo eligió por sobre Julián Álvarez en Manchester City y lo destacó como uno de los mejores del mundo: “Es imparable”

ver también

Guardiola lo eligió por sobre Julián Álvarez en Manchester City y lo destacó como uno de los mejores del mundo: “Es imparable”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
La gran promesa del fútbol argentino que admira a Cuti Romero y fue citado por la Selección de República Checa: “Adopté costumbres de la vida cotidiana”
Entrevista

La gran promesa del fútbol argentino que admira a Cuti Romero y fue citado por la Selección de República Checa: “Adopté costumbres de la vida cotidiana”

Escándalo en el fútbol europeo: investigan a 152 árbitros
Fútbol europeo

Escándalo en el fútbol europeo: investigan a 152 árbitros

Por el amistoso con Angola Argentina se moverá en el Ranking FIFA y alterará su destino en el Mundial
Selección Argentina

Por el amistoso con Angola Argentina se moverá en el Ranking FIFA y alterará su destino en el Mundial

Daniela Hantuchova eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Lloro cuando lo veo”
Tenis

Daniela Hantuchova eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Lloro cuando lo veo”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo