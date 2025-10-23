Fue campeón de Premier y Champions con el Manchester City de Guardiola, apenas jugó 100 minutos en 7 temporadas y hoy anunció su retiro

El Manchester City de Pep Guardiola marcó una era en el fútbol europeo, ganando cuatro Premier League de forma consecutiva y finalmente conquistando la Champions League que tan esquiva le había sido durante toda su historia. El plantel estaba plagado de grandes figuras, pero también de algunos jugadores de rol que dejaron su huella, aunque no hayan trascendido dentro del campo.

El jugador que mejor refleja esta afirmación es Scott Carson, tercer arquero del plantel desde 2019, cuando llegó desde el Derby County de segunda división cuando ya tenía 33 años. Carson se mantuvo en el plantel durante siete temporadas, aunque apenas jugó partidos oficiales y fue campeón de absolutamente todo y hoy anunció su retiro.

En Manchester City apenas jugó un partido vs. Newcastle en 2021 y vs. Sporting en 2022. (Getty)

“Estoy oficialmente retirado“, anunció Carson con una publicación en sus redes sociales. Una decisión que le puso fin a una carrera que se extendió por 22 años y que luego detalló en el podcast del también ex arquero inglés Ben Foster. “Luego de una increíble historia bajo los postes, es momento de colgar los guantes”, reconoció.

“El fútbol me lo dio todo: recuerdos, amistades y momentos inolvidables. Gracias a todos mis compañeros, entrenadores, a los fanáticos y a los clubes que fueron parte de mi travesía. Fue un honor“, completó el arquero que registró más de 500 partidos como profesional desde su debut en Leeds United en 2003.

Desde aquel momento y hasta su retiro, vistió las camisetas de clubes como Liverpool, Sheffield Wednesday, Charlton, Aston Villa, West Bromwich, Derby County, Manchester City y, en su única experiencia fuera de Inglaterra, en el Bursaspor de Turquía. Además, jugó cuatro partidos con la selección inglesa.

De joven, Carson tuvo una carrera en la que fue titular casi siempre y jugó más de 500 partidos. (Getty)

Curiosamente, a pesar de una carrera de 22 años y en la que fue titular durante gran parte de ella, la mayoría de los títulos llegaron como suplente: los tres en Liverpool (Champions League 05/06, Supercopa de Europa y FA Cup) y los doce como jugador del Manchester City (x4 Premier League, x2 Carabao Cup y Community Shield a nivel local; Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, a nivel internacional).