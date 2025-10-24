Guardiola lo eligió por sobre Julián Álvarez en Manchester City y lo destacó como uno de los mejores del mundo: “Es imparable”

Pep Guardiola es uno de esos entrenadores que cambió el fútbol mundial con sus tácticas, su forma de entender el deporte y de hacer jugar a sus equipos. Sin embargo, con el paso de los años, los diferentes jugadores y planteles, se ha visto obligado a mutar del Tiki-Taka del Barcelona de finales de los 2000s al Manchester City que vemos hoy en día.

Hoy Guardiola depende mucho más de sus extremos, al punto tal que teniendo a Julián Álvarez en el plantel, prefirió dejarlo ir para darle más minutos a jugadores de banda como Jérémy Doku, Savinho, Oscar Bobb o Grealish. Hoy, los tres primeros siguen en el plantel y el entrenador español hizo especial hincapié en el rendimiento del belga y lo que le da al equipo.

Julián Álvarez tuvo que dejar Manchester City por falta de minutos. Guardiola empezó a darle mayor importancia a sus extremos. (Getty)

“Cuando Jérémy [Doku] está a su mejor nivel, es el mejor, cuando Savinho está a su mejor nivel, es el mejor, cuando Oscar Bobb está a su mejor nivel, es el mejor. Yo creo que en el mano a mano, son los mejores extremos“, señaló hoy Guardiola en conferencia de prensa, al ser consultado por el estilo de juego que le ha dado especial importancia a los extremos esta temporada en la Premier League.

“Rayan Cherki, en una posición más centralizada, también es realmente bueno en el uno contra uno”, destacó Guardiola, aunque decidió profundizar en Doku y por qué es tan importante para su Manchester City: “Es un tipo que puede regatear jugadores, abrir el panorama. Esa es la verdad, es imparable. Eso es lo que lo hace tan especial“, aseguró sobre el belga.

Jérémy Doku, un jugador “imparable” según Pep Guardiola. (Getty)

Jérémy Doku es el segundo jugador de la Premier League con más regates por cada 90 minutos, con 4.2 y un 53,8% de éxito en sus mano a mano con defensores. Kevin, de Fulham, es el único que lo supera en toda la liga inglesa. Y el sexto jugador con más chances de gol creadas en la competición, con 15 en total y una media de tres por partido, el que mejor media tiene en la liga.

