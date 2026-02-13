No solo Julián Álvarez: el titular de la Selección Argentina que recuperó su nivel en Atlético de Madrid y tranquiliza a Scaloni

No hay dudas de que Lionel Scaloni y todo su cuerpo técnico siguen de cerca cada partido del Atlético de Madrid; el plantel del Cholo Simeone tiene a seis futbolistas de la Selección Argentina en sus filas, aunque no todos reciben las mismas oportunidades.

Este jueves, Atlético de Madrid consiguió una histórica goleada por 4 a 0 ante Barcelona, y cuatro de esos seis argentinos fueron titulares: Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Juan Musso. Desde el banco ingresó Thiago Almada, y Nico González no sumó minutos. En cualquier caso, el que destacó en la goleada fue el lateral surgido de Boca, que se ganó el respaldo de Simeone.

Nahuel Molina fue una de las figuras en la goleada del Atlético Madrid. (Getty)

Al ser consultado por el notable partido que disputó Nahuel Molina, el Cholo se rindió en elogios para con él: “El trabajo paga, soy consciente de que en la vida hay que dar, hay que dar, hay que dar y en un momento te lo devuelve el trabajo. Tienen que ver como entrena, como se comporta con los compañeros, como los alienta cuando no le toca jugar“, inició al respecto.

“Lo veíamos en crecimiento, y Marcos [Llorente] suplió muy bien la ausencia de Pablo [Barrios], y Molina nos pudo dar todo lo que tiene, sus condiciones ofensivas, su personalidad para atacar, es valiente para romper. Hoy pudo jugar el partido que quería y necesitaba después de tanto tiempo sin tener continuidad“, completó.

Simeone destacó la actuación de Molina en su vuelta a la titularidad.

Al Atlético de Madrid se le viene la etapa más dura de la temporada, y con la lesión de Pablo Barrios, Marcos Llorente dejó el lateral para ocupar el centro del campo, abriéndole la puerta a Molina de mostrar todo su potencial y nivel por banda derecha.

Molina volvió a sumar minutos y a rendir con creces en Atlético de Madrid

Para Nahuel Molina, este fue apenas su segundo partido completo en el año y tener una actuación como la que tuvo es realmente importante tanto para él como para la Selección Argentina, ya que es el titular en el lateral derecho para Scaloni. Y, salvo por unos ocho partidos entre noviembre y diciembre, esta temporada ha sido complicada en cuanto a la cantidad de minutos jugados para él.

Molina es el titular en el lateral derecho y estas actuaciones lo reafirman. (Getty)

Con la Finalissima y el Mundial 2026 cada vez más grandes en el horizonte, estos minutos que está siendo capaz de sumar y con rendimientos como el que mostró este jueves, Nahuel Molina seguramente le da un poco más de tranquilidad a Scaloni y su cuerpo técnico. Algo fundamental de cara a la decisión de armar el equipo para las dos competiciones clave que enfrentará la Selección Argentina en los próximos meses.

En síntesis