Ni Mbappé ni Julián Álvarez: el goleador de la temporada que pulverizó un récord que Messi sostenía desde 2011

Lionel Messi ganó tres de sus ocho balones de oro de forma consecutiva en 2011, 2012 y 2013, una época en la que era simplemente superior. Intocable, indefendible, inigualable. En ese período también registró la temporada con mayor cantidad de goles de cualquier futbolista, fue en la 2011/12, en la que terminó con 73 goles y 32 asistencias con el Barcelona, para un total de 105 contribuciones de gol. Pero ahora hay un jugador en carrera para superarlo.

Se trata de Harry Kane, que inició la temporada 2025/26 como el mayor goleador de las grandes ligas europeas, con 17 goles en 9 partidos con Bayern Múnich (10 en 5 por Bundesliga, 4 en 2 por Champions League, 2 goles en Copa de Alemania y uno más en la Supercopa). Pero a eso hay que sumarle otras tres asistencias, para un total de 20 contribuciones de gol en nueve partidos, marca que le permitió superar el récord que ostentaba Messi desde aquella mítica temporada 2011/12.

A nivel de estadísticas, la temporada 2011/12 de Messi fue la mejor en la historia de un futbolista. (Getty)

En el inicio de aquella campaña, Messi llegó a las 20 contribuciones de gol en 749 minutos de juego. Harry Kane, en esta temporada, lo hizo en 742, rompiendo la mejor marca histórica. Curiosamente, el top cinco está compuesto exclusivamente por estos dos futbolistas. Tercera está la marca de Messi en 2016/17 (844 minutos), mientras que Kane ocupa el puesto cuatro (871 minutos en 2020/21 con Tottenham) y el cinco (891 minutos en la pasada temporada).

Extendiéndonos a un virtual ‘Top Ten’, otros cinco futbolistas alcanzaron los 20 G/A en menos de 1000 minutos: Claudio Pizarro (Bayern Múnich 2012/13), Erling Haaland (Manchester City 2022/23), Serhou Guirassy (Stuttgart 2023/24), Kylian Mbappé (PSG 2018/19) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid 2014/15).

Harry Kane, el jugador que llegó más rápido a 20 G/A en una temporada y superó a Messi. (Getty)

Futbolistas que están destacando esta temporada, como Kylian Mbappé y Julián Álvarez, aún no llegaron a las 20 contribuciones de gol. El francés suma 14 en Real Madrid (13G/1A) en 788 minutos, mientras que el delantero argentino registra 10 contribuciones de gol (7G/3A), aunque recién lleva disputados 637 minutos con el Atlético de Madrid.

Jugadores que más rápido llegaron a 20 G/A en una temporada