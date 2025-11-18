Es tendencia:
logotipo del encabezado
LALIGA

Ni Mbappé ni Vinícius: el jugador que más sorprendió a Mastantuono en Real Madrid

El surgido de River compartió sus primeras sensaciones en el Merengue y llenó de elogios a uno de sus compañeros.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Mastantuono y Kylian Mbappé.
© GettyFranco Mastantuono y Kylian Mbappé.

En su primer semestre con la camiseta de Real Madrid, Franco Mastantuono se recupera de una pubalgia, pero está cerca de regresar a las canchas. El de la Selección Argentina es la gran promesa del combinado dirigido por Xabi Alonso y, poco a poco, comienza a acostumbrarse al día a día del club.

El surgido de River Plate no juega desde la goleada ante Valencia el 1 de noviembre, aunque ya está en la recta final de la recuperación e incluso podría formar parte de la convocatoria para este fin de semana, ante Elche en condición de visitante.

Mientras ultima detalles para el regreso a las canchas, Mastantuono brindó una entrevista a El Larguero en la que analizó sus primeros meses en el Merengue. Al de la Albiceleste le preguntaron cuál fue el jugador del plantel que más lo sorprendió y no tuvo dudas.

Bellingham me parece un jugador increíble. Por la personalidad que tiene para jugar, por su presencia dentro de la cancha, por su técnica… Es un jugador que, además de su técnica y su talento, transmite mucho dentro de la cancha y eso ayuda mucho al equipo”, comenzó el argentino.

Y se extendió con los elogios al hacer referencia a la parte humana del inglés: “Además es una gran persona, también es uno de los que me llevo muy bien y tengo un buen vínculo y me pone muy contento poder estar con él”.

Mastantuono también destacó el talento de Mbappé

“Está en un momento increíble, nos ayuda mucho. Habla por sí solo, es un goleador nato. Ojalá le podamos ayudar mucho para ser esa estrella que ya es, pero que va a seguir siendo por muchos años y ojalá sea aquí en el Real Madrid”, analizó también sobre la figura francesa.

Publicidad
Franco Mastantuono solo necesitó 3 palabras para referirse a las comparaciones con Lamine Yamal

ver también

Franco Mastantuono solo necesitó 3 palabras para referirse a las comparaciones con Lamine Yamal

Y resaltó su capacidad goleadora: “Es increíble, nunca vi algo igual. Tiene el arco entre ceja y ceja y cada vez que se aproxima para tirar al arco ya sabes que algo va a pasar. Eso al equipo le da mucha confianza, saber que algo bueno va a pasar cuando tiene la pelota cerca del área. Para nosotros es muy importante contar con él”.

Los números de Mastantuono en Real Madrid

Desde su arribo a mediados de agosto, tras cumplir los 18 años, Franco Mastantuono pudo disputar ya 12 partidos con Real Madrid; 9 de ellos por LaLiga y 3 por Champions League, en los que aportó un gol y una asistencia. Incluso habiéndose perdido los últimos dos, también el clásico ante Barcelona por decisión de Xabi Alonso, es el décimo jugador del equipo Merengue con más minutos en la temporada.

DATOS CLAVE

  • El jugador Franco Mastantuono se está recuperando de una pubalgia y está cerca de volver a las canchas.
  • Mastantuono no juega desde la goleada contra Valencia ocurrida el 1 de noviembre.
  • Jude Bellingham es el jugador del Real Madrid que más ha sorprendido al argentino por su personalidad y técnica.
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River va por Luciano Gondou en el próximo mercado de pases

jpasman
toti pasman

"La discusión entre Gallardo y Enzo Pérez no le sirve a ninguno, y River busca llegar a fin de año como sea"

Lee también
El picante posteo con el que Jude Bellingham le respondió a Lamine Yamal
Fútbol europeo

El picante posteo con el que Jude Bellingham le respondió a Lamine Yamal

Las dudas que Mastantuono le generó a Bellingham
Fútbol europeo

Las dudas que Mastantuono le generó a Bellingham

El primer dilema que Mastantuono le genera a Xabi Alonso
Fútbol europeo

El primer dilema que Mastantuono le genera a Xabi Alonso

Kieran Tierney, de la insólita Isla de Man al Mundial 2026 con Escocia
Mundial 2026

Kieran Tierney, de la insólita Isla de Man al Mundial 2026 con Escocia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo