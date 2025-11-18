Ni Mbappé ni Vinícius: el jugador que más sorprendió a Mastantuono en Real Madrid

En su primer semestre con la camiseta de Real Madrid, Franco Mastantuono se recupera de una pubalgia, pero está cerca de regresar a las canchas. El de la Selección Argentina es la gran promesa del combinado dirigido por Xabi Alonso y, poco a poco, comienza a acostumbrarse al día a día del club.

El surgido de River Plate no juega desde la goleada ante Valencia el 1 de noviembre, aunque ya está en la recta final de la recuperación e incluso podría formar parte de la convocatoria para este fin de semana, ante Elche en condición de visitante.

Mientras ultima detalles para el regreso a las canchas, Mastantuono brindó una entrevista a El Larguero en la que analizó sus primeros meses en el Merengue. Al de la Albiceleste le preguntaron cuál fue el jugador del plantel que más lo sorprendió y no tuvo dudas.

“Bellingham me parece un jugador increíble. Por la personalidad que tiene para jugar, por su presencia dentro de la cancha, por su técnica… Es un jugador que, además de su técnica y su talento, transmite mucho dentro de la cancha y eso ayuda mucho al equipo”, comenzó el argentino.

Y se extendió con los elogios al hacer referencia a la parte humana del inglés: “Además es una gran persona, también es uno de los que me llevo muy bien y tengo un buen vínculo y me pone muy contento poder estar con él”.

Mastantuono también destacó el talento de Mbappé

“Está en un momento increíble, nos ayuda mucho. Habla por sí solo, es un goleador nato. Ojalá le podamos ayudar mucho para ser esa estrella que ya es, pero que va a seguir siendo por muchos años y ojalá sea aquí en el Real Madrid”, analizó también sobre la figura francesa.

Y resaltó su capacidad goleadora: “Es increíble, nunca vi algo igual. Tiene el arco entre ceja y ceja y cada vez que se aproxima para tirar al arco ya sabes que algo va a pasar. Eso al equipo le da mucha confianza, saber que algo bueno va a pasar cuando tiene la pelota cerca del área. Para nosotros es muy importante contar con él”.

Los números de Mastantuono en Real Madrid

Desde su arribo a mediados de agosto, tras cumplir los 18 años, Franco Mastantuono pudo disputar ya 12 partidos con Real Madrid; 9 de ellos por LaLiga y 3 por Champions League, en los que aportó un gol y una asistencia. Incluso habiéndose perdido los últimos dos, también el clásico ante Barcelona por decisión de Xabi Alonso, es el décimo jugador del equipo Merengue con más minutos en la temporada.

