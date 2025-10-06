Franco Mastantuono, con tan solo un puñado de entrenamientos, logró ganarse la confianza de Xabi Alonso, de tal manera que, en menos de dos meses, ya acumula 7 titularidades sobre 10 partidos disputados por el Real Madrid en lo que va de la temporada (8 por LaLiga y 2 por la UEFA Champions League), sumando un total de 538 minutos (equivalen a casi 6 partidos completos).

Estos números son los que lo convirtieron al ex River como una opción verdadera para el once titular del Merengue en lugar de una mera alternativa frente a la ausencia por lesión de Jude Bellingham, quien comenzó la campaña en el quirófano por una intervención a la que se debió someter para superar una dolencia en su hombro izquierdo.

Pero claro, con el retorno a la actividad del inglés la pregunta de quién sale se instaló en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Al principio se daba por descontado que el ex Borussia Dortmund iba a recuperar el espacio en el esquema que con Carlo Ancelotti tenía asegurado. No obstante, con Xabi Alonso el panorama no es el mismo.

Luego de jugar unos minutos frente al RCD Espanyol y al Levante, Jude Bellingham fue titular contra el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano y Franco Mastantuono esperó su turno en el banco de suplentes. Pero el cambio no salió nada bien. El mediocampista lejos estuvo de desplegar el buen juego con el que malacostumbró a los hinchas y el Real Madrid se llevó una dura derrota con un marcador de 5 a 2.

Lo cierto es que después de aquel cimbronazo Bellingham volvió al banco. Primero contra el Kairat Almaty por la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League (participó solo 10 minutos) y después ante el Villarreal por LaLiga (ingresó a los 20 del segundo tiempo).

Y al parecer fue por estos dos últimos partidos por lo que al futbolista nacido en Stourbridge le brotaron las dudas respecto a su papel de indispensable que se ganó cuando tenía de entrenador al italiano. De hecho así de claro lo expone el diario Marca este lunes 6 de octubre, con un artículo en el que aclara que ”el inglés teme perder la etiqueta de intocable”.

Jude Bellingham no fue convocado por la Selección de Inglaterra

La Selección de Inglaterra debe jugar contra Gales y Letonia, dos partidos cruciales para la clasificación a la Copa del Mundo del 2026. No obstante, más allá de la importancia de los compromisos correspondientes a las Eliminatorias de la UEFA, Thomas Tuchel decidió prescindir de Jude Bellingham.

El mediocampista se quedará en Madrid ajustando cuestiones físicas en función de estar listo para pelear un cupo en la formación inicial cuando termine la fecha FIFA, momento en el que el elenco de la Casa Blanca deberá afrontar sus duelos con Getafe (19/10), Juventus (22/10) y Barcelona (26/10).

