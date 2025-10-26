Es tendencia:
El picante posteo con el que Jude Bellingham le respondió a Lamine Yamal tras la victoria de Real Madrid ante Barcelona

El volante del Merengue celebró del triunfo de su equipo e hizo referencia a las palabras de la joya del combinado catalán.

Por Agustín Vetere

Jude Bellingham, mediocampista de Real Madrid.
Jude Bellingham, mediocampista de Real Madrid.

Por la décima fecha de LaLiga, Real Madrid venció por 2-1 a Barcelona en un duelo trascendental en el Estadio Santiago Bernabéu. El combinado dirigido por Xabi Alonso ganó el cruce directo por la cima del campeonato y ahora le saca 5 puntos al culé en lo más alto.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quien también aportó la asistencia para el primer grito, fueron los autores de los goles para el local, mientras que Fermín López marcó el empate transitorio. Así, Real Madrid se quedó con una edición caliente del clásico, que tuvo a Lamine Yamal con un rol protagónico.

Es que el delantero de 18 años, cada vez más polémico, había deslizado durante el fin de sema a que ‘Real Madrid roba’ durante el evento de la Kings League en el que participó junto a Ibai Llanos. Por ello, los jugadores salieron a increparlo durante el trámite y en el final del mismo.

Posteriormente, Bellingham, de enorme actuación para los blancos, lanzó un picante posteo en su cuenta de Instagram para celebrar la victoria y provocar a Yamal: “Hablar es barato. Hala Madrid siempre”.

El padre de Lamine Yamal salió a defender a su hijo

Lejos de intentar calmar las aguas tras la derrota y quitar del ojo mediático a Lamine, Mounir redobló la apuesta. A través de sus historias de Instagram, subió una foto de su hijo y le sumó un mensaje desafiante. “Menos mal que tiene 18 años, nos vemos en Barcelona“, escribió, en una clara advertencia que alimenta la revancha que se jugará en Cataluña dentro de unos meses.

Así está la tabla de LaLiga

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

