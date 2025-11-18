Franco Mastantuono solo necesitó 3 palabras para referirse a las comparaciones con Lamine Yamal

Desde que arribó a España, a Franco Mastantuono no dejan de compararlo con Lamine Yamal. Se formó una especie de ‘guerra’, tal como la que tenían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cuando defendían las camisetas de Barcelona y Real Madrid, respectivamente.

El extremo nacido en Azul, de 18 años, es muy centrado. Sabe lo que puede dar y se exige constantemente. Pero tanto a la hora de crecer en Europa, como de manejarse con los medios de comunicación, piensa dos veces lo que va a hacer. Y si bien pudo haber ‘pisado el palito’, se mostró muy sereno.

Durante una extensa entrevista con El Larguero, que fue la primera que brindó desde que llegó a la capital española, el ex River no pudo evitar responder sobre las comparaciones que hay con la estrella del Blaugrana, que está recuperándose de una pubalgia: “Hoy en día Lamine es mejor que yo”, exclamó.

Sin titubear, Mastantuono indicó que el oriundo de Esplugues de Llobregat “está demostrando un nivel increíble”, y dejó en claro que todavía está adaptándose a la vida en Europa, como así también al equipo que conduce Xabi Alonso. “Acabo de llegar al Madrid”, resaltó.

Para terminar con el tema, no esquivó la competencia con el delantero de la Selección de España, con quien se enfrentará en la Finalissima que se disputará en marzo entre la Selección Argentina y los comandados por Luis De la Fuente: “No me gustan las comparaciones, pero siempre es lindo tener rivales de esa altura“, sentenció.

Las estadísticas de Franco Mastantuono en Real Madrid

Desde que arribó a la Casa Blanca, fueron 12 los partidos que tuvo a Franco Mastantuono dentro del campo de juego, quien solamente convirtió en una ocasión y también aportó una asistencia.

Franco Mastantuono llegaría a la Supercopa de España

Real Madrid pronostica que Franco Mastantuono llegaría en condiciones físicas y futbolísticas a la Supercopa de España que se disputará -como viene sucediendo los últimos años- en Arabia Saudita. Con lo cual, sería elegible por Xabi Alonso para el duelo de la semifinal con Atlético de Madrid, pautado para el próximo jueves 8 de enero.

Por cierto, si el resultado es favorable para los merengues, el domingo 11 se medirá al ganador de la serie que protagonizarán FC Barcelona y Athletic Club, el miércoles 7 de dicho mes.

DATOS CLAVES