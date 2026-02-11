Es tendencia:
La incertidumbre de tres jugadores de la Selección Argentina a semanas del Mundial 2026

Un equipo con tres argentinos habitualmente convocados se quedó sin entrenador y ahora el panorama es totalmente incierto de cara al fin de la temporada.

Por Germán Carrara

Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina se quedaron sin entrenador en el Marsella luego de perder 5 a 0 con el PSG.
El Olympique de Marsella de los argentinos Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina se quedó sin entrenador. Roberto De Zerbi, tras la goleada 5 a 0 que sufrió con el París Saint-Germain el último fin de semana en el Parque de los Príncipes, dejó el cargo que ocupaba desde mediados del 2024.

El italiano abandonó el puesto tras dirigir un total de 69 encuentros, con los que cosechó 39 victorias, 8 empates y 22 derrotas. Es decir, obtuvo el 60 por ciento de los puntos, promedio que no fue suficiente para sostenerse al frente del plantel del equipo ante a semejante humillación sufrida en la capital francesa, a pesar de que el club anunció que fue una decisión consensuada.

El Olympique de Marsella y Roberto De Zerbi, entrenador del primer equipo, han anunciado el fin de su colaboración de común acuerdo. Tras debates entre todos los interesados ​​en la gestión del club (el propietario, el presidente, el director de fútbol y el entrenador), se decidió hacer un cambio al mando del primer equipo. Se trata de una decisión colectiva difícil, tomada tras una cuidadosa reflexión en beneficio del club, para responder a los desafíos deportivos del final de la temporada”, publicó la institución en cuestión en su sitio web oficial.

Al respecto, conforme a diferentes portales de deportes de Francia, la directiva del Marsella todavía no tiene definido a quién designará para reemplazar a De Zerbi. Incluso, existe la posibilidad de un interinato hasta el final de la temporada, en la que tiene por delante la recta final de la Ligue 1 y, en principio, los Cuartos de Final de la Copa de Francia vs. Toulouse.

De igual manera, por estas horas suena que algunos miembros de la cúpula dirigencial pensaron en Habib Beye, que conoce a la perfección la Ligue 1, pero que recientemente fue despedido del Stade Rennes, al acumular 14 derrotas, 7 empates y 18 victorias.

La incertidumbre para los jugadores argentinos a semanas de conocerse la lista para la Copa del Mundo 2026

Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina fueron de los más criticados en el último tiempo por la prensa francesa. El arquero fue apuntado como el responsable de la eliminación de la UEFA Champions League por un error que cometió vs. Brujas en la última fecha de la Fase de Liga, algo que, aparentemente, le costó ser suplente vs. PSG.

En tanto que los defensores sí quedaron expuestos por lo que fue el 5 a 0 en el Parque de los Príncipes; de hecho, recibieron las calificaciones más bajas. Balerdi al ser señalado como el principal culpable de los dos goles de Ousmane Dembélé y Medina por hacerse un gol en contra.

En síntesis

  • Roberto De Zerbi dejó el cargo de entrenador del Olympique de Marsella tras perder 5-0.
  • Los argentinos Rulli, Balerdi y Medina se quedaron sin técnico a semanas del Mundial 2026.
  • El club disputará los Cuartos de Final de la Copa de Francia contra el Toulouse.
