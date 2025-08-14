Pasó sin pena ni gloria por Real Madrid y ahora sorprendió confesando que le hubiese encantado jugar en Barcelona: “Me enamoré”

Se formó en Bari, club de la ciudad en la que nació, poco tiempo después pasó a la Roma y ahí demostró un nivel espectacular, por eso, a comienzos de 2006, Real Madrid lo fue a buscar y se lo llevó a cambio de 5,5 millones de euros. No fue bueno el paso de Antonio Cassano por el Merengue: problemas con el entrenador -Fabio Capello- y también algunas cuestiones ajenas al fútbol hicieron que el foco no esté puesto donde tenía que estar.

Apenas un año y medio después de su arribo al Madrid, Antonio Cassano fue cedido a préstamo a la Sampdoria y un año más tarde ese mismo equipo lo compró a cambio de 5 millones de euros. El paso del atacante italiano por el Real Madrid dejó solamente cuatro goles en 29 partidos y la obtención de LaLiga 2006/07.

A casi dos décadas de su corto paso por Real Madrid, Antonio Cassano reveló su amor por Barcelona, el cual nació cuando lo enfrentó por Champions League con la Roma: “Empecé a entender su filosofía cuando yo estaba en la Roma y jugamos contra ellos. Les ganamos 3-0, goles de Totti, Montella y Tommasi, en la vuelta fue 1-1, marcaron Kluivert y Panucci. Ahí me enamoré de ellos”.

Antonio Cassano en el Merengue.

¿Le hubiese gustado jugar en Barcelona?

“Habría hecho más sacrificios por el Barcelona, puede ser… pero me llamó el club más importante de la historia para jugar con los Galácticos y no me arrepiento para nada. Pero volviendo atrás, sabiendo lo que ahora sé del Barcelona, si hubiera tenido la oportunidad…”, concluyó el italiano.

¿Cómo siguió la carrera de Cassano?

Tras salir de Real Madrid, Antonio Cassano tuvo un buen paso por Sampdoria, el cual duró tres temporadas y media antes de pasar a uno de los clubes más importantes de Italia, como es el Milan, pero allí no logró destacarse y al poco tiempo cruzó de vereda para jugar en Inter por una temporada. Luego de dos temporadas en Parma, regresó a Sampdoria y allí puso punto final a su carrera a mediados de 2017. En lo que respecta a la Selección de Italia, Cassano disputó la Eurocopa en tres oportunidades y también jugó el Mundial de Brasil 2014, en el que tuvo acción en dos encuentros.

