Fue el fichaje más caro del mundo y ahora anunció al máximo candidato a ganar la Premier League

La temporada 2025/26 ya está en marcha. A partir de este viernes, la Premier League vuelve a la acción habitual y empiezan a darse nuevamente los cruces entre los equipos que integran la mejor liga del mundo. Y en ese contexto, una verdadera leyenda rompió el silencio para manifestar quién es el máximo candidato a quedarse con el título dentro de 9 meses.

Si hay un protagonista que es sinónimo de voz autorizada, es Alan Shearer. El mítico delantero ostenta el récord de ser el máximo goleador de la historia de la Premier League, además de haber sido el fichaje más caro del planeta en los años que jugó. Por ese motivo, hizo público su pronóstico de cara al comienzo de los enfrentamientos en la competición doméstica de Inglaterra.

Lo cierto es que el actual analista de BBC Sports no dudó en su elección sobre el próximo campeón y los tres elencos que lo escoltarán. Su pálpito para el ganador del torneo fue tajante y expresó: “Liverpool”. Sin embargo, para completar los conjuntos que quedarán apenas por detrás de los Reds, el emblemático jugador de Inglaterra, añadió: “Arsenal, Manchester City y Chelsea”.

Para justificar su elección con el equipo que ya viene de ser campeón de la Premier League en la última temporada, Shearer fue muy claro. “El Liverpool es favorito, incluso sin Isak“, deslizó en primer lugar en el medio deportivo que integra. E inmediatamente después, agregó: “Solo hay que ver lo que hicieron la temporada pasada y cómo ganaron el título a paso ligero”.

Alan Shearer, máximo goleador histórico de la Premier League, durante su estadía en Newcastle United. (Getty Images)

El atacante es el máximo ídolo de Newcastle United, debido a que disputó los últimos 10 años de su carrera allí, de donde también es oriundo. Con 206 goles en 405 partidos con las Urracas, se ganó el corazón de sus hinchas y se transformó en una leyenda viva. Pese a ser un símbolo de la institución del norte, no lo incluyó entre los aspirantes al trofeo más deseado en Inglaterra.

Para explicar el motivo de no haber sumado a Newcastle, a pesar de su constante y ambicioso crecimiento en los años más recientes, Alan manifestó: “Los cuatro mejores de la temporada pasada han hecho tantos buenos negocios y han llegado tan lejos en el mercado de transferencias, que va a ser extremadamente difícil para cualquiera del grupo perseguidor entrar en esos lugares”.

Cabe destacar que Liverpool está tras los pasos de Alexander Isak, el goleador del equipo de Eddie Howe. Si bien el gigante británico y el delantero sueco quieren llevar a cabo el traspaso, las Urracas no ceden en las altas pretensiones económicas. Es por eso que Shearer mencionó al goleador en su pronóstico sobre las altas posibilidades de los Reds para consagrarse campeón.

Alexander Isak, delantero sueco de Newcastle United tras convertirle un gol a Liverpool en la final de la Carabao Cup. (Getty Images)

Alan Shearer, el fichaje más caro del mundo

A mediados de 1996, Newcastle desembolsó 15 millones de libras esterlinas (22 millones de euros) para comprar a Alan Shearer, en ese entonces en Blackburn Rovers. Esa cifra rompió un récord mundial y se convirtió en la transferencia más elevada de todas, aunque un año más tarde fue superada. El traspaso que le arrebató el hito al inglés fue la llegada de Ronaldo Nazario a Inter de Milán.

